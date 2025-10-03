La Municipalidad ya lleva instalados 100 paradores nuevos de colectivos

La Municipalidad de Salta avanza con la instalación de nuevos paradores en distintos puntos estratégicos de la ciudad, como parte de un plan integral para mejorar la infraestructura urbana en beneficio de los usuarios del transporte público.

La instalación más reciente se concretó en San Luis y Cnel. Moldes, una de las paradas estratégicas y de mayor utilización en la ciudad. Hasta la fecha ya se llevan instalados 100 estructuras nuevas.

Los nuevos paradores cuentan con un banco extenso y techo para que los pasajeros puedan resguardarse de la lluvia como del sol, principalmente en épocas de altas temperaturas.

Estas características también le brindarán más seguridad y comodidad para los ciudadanos que diariamente esperan el colectivo.

Se solicita a la comunidad en general, hacer un buen uso de los mismos, evitar las pegatinas y los grafitis como así también denunciar hechos vandálicos.