Pintaron un nuevo mural en barrio Santa Lucía

La Municipalidad de Salta continúa impulsando el Plan de Intervenciones Artísticas y Muralismo en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de embellecer el espacio público.

En esta oportunidad se pintó un nuevo mural en el barrio Santa Lucía, donde los vecinos quedaron muy felices.

La obra, que se realizó en 10 días, fue ejecutada por el artista Isbelio Godoy. Está inspirada en un libro llamado «El futuro es ancestral».

«Tratamos de que la gente tenga en consideración el cuidado del medio ambiente, esto es lo que queremos lograr con el mural. También utilizamos a la infancia y a la naturaleza», dijo el muralista.

Mientras que su colaborador, Marcos Godoy, recalcó la importancia de que el municipio brinde espacios para que artistas locales puedan desplegar su arte en la ciudad.

La Municipalidad recuerda que este tipo de murales se seguirán efectuando en diferentes zonas de la ciudad, buscando recuperar los espacios y ponerle un tinte distintivo a cada uno de ellos.