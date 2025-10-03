Gran Feria de Servicios para facilitar trámites y atenciones ciudadanas

El Gobierno provincial, junto a la Municipalidad de la Ciudad de Salta y el Concejo Deliberante, organizaron una Gran Feria de Servicios que comenzará el jueves 9 de octubre en Plaza Evita, de 9 a 12 hs, para luego continuar el viernes 17 en Paseo del Legado y cerrar el miércoles 22 en las canchas de básquet externas del Estadio Delmi, los tres días con idéntico horario.

La Feria tiene como propósito otorgar a los habitantes de diferentes barrios el acceso directo y descentralizado a múltiples prestaciones del Estado, evitando la necesidad de viajar hasta oficinas centrales. Se ofrecerán asesoramientos jurídicos, móvil del Registro Civil para tramitar DNI y pasaporte, así como un Centro de Asistencia al Ciudadano que orientará respecto de trámites diversos. Además, estará disponible el sistema de denuncias web para quienes lo requieran.

En la jornada inaugural del jueves 9 en Plaza Evita, se sumará un espacio de asesoramiento en discapacidad, que incluirá consultas sobre el Certificado Único de Discapacidad (CUD), destinado a acompañar a las familias en la gestión de este derecho.

En materia de salud, la propuesta incluye un puesto sanitario con vacunas según calendario, y atención primaria.

Además,la feria contará con un móvil veterinario que realizará castraciones, vacunaciones y desparasitaciones para mascotas.

Asimismo, se podrán tramitar subsidios de luz y gas, solicitar condonaciones de deudas de impuestos municipales y acceder a certificaciones policiales.

Cabe destacar que en la última jornada, el miércoles 22 de octubre en el Estadio Delmi, se sumará una colecta de sangre a cargo del Centro Regional de Hemoterapia.

La Gran Feria de Servicios es una acción institucional que apunta a acercar derechos a los ciudadanos, fortaleciendo la inclusión, la proximidad y la eficiencia en la gestión pública. Se invita a vecinos y vecinas a participar en las fechas indicadas, acercarse con la documentación necesaria para cada trámite y aprovechar esta oportunidad para gestionar en un solo lugar lo que muchas veces exige múltiples desplazamientos.