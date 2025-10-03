Educación firmó convenios con los municipios para sumar pasantías y capacitaciones

La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore Viñuales, firmó convenios con los intendentes de los municipios de Chicoana, Islas de Cañas y Metán para continuar acercando la experiencia laboral a los estudiantes.

Actualmente son más de 130 los convenios de esta naturaleza firmados fruto del trabajo de la Subsecretaría de Educación y Trabajo, dependiente del Ministerio de Educación Cultura, Ciencia y Tecnología con agentes de todos los sectores, buscando darle la posibilidad a los estudiantes salteños de adquirir experiencia en ámbitos laborales.

Docentes de Islas de Cañas señalaron que “es importante el entusiasmo que estas experiencias despiertan, si bien hay muchos chicos que se perfilan a trabajar en un rubro darles esa experiencia sirve para afianzarse y es muy emocionante para los estudiantes”.

En tanto, Por su lado la docente Ximena Vargas, profesora de Prácticas Profesionalizantes de la E.E.T. N° 3.161 de Chicoana agradeció las visitas que posibilitaron estos convenios en empresas a las que es muy difícil acceder. “Para los que no vivimos en capital se nos dificulta mucho acercar a los chicos, eso y facilitarnos el transporte ha sido un apoyo de gran importancia”, agregó y además señaló que en su departamento ya se están llevando adelante las nuevas prácticas profesionalizantes.

Al respecto la ministra Fiore aclaró que “están agradeciendo cosas que son fruto de sus gestiones, hay una diferencia gigante cuando un equipo directivo y docente se preocupa y trabaja de esta forma por sus alumnos. Así que soy yo la que les agradezco a ustedes y las felicito por semejante tarea”.

En esta oportunidad firmaron los convenios de trabajo José María Issa intendente de San José de Metán, Esteban Ivetich intendente de Chicoana y Jorge Canchi intendente de Isla de Cañas. Todos acompañados por referentes de la educación Técnica y Profesional de sus municipios.



