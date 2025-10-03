Actualizan el material lúdico disponible para niños de 3 a 12 años en el Registro Civil

La secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, Carina Iradi, en compañía de la subsecretaria del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, María Fernanda Ubiergo y de la subsecretaria de Primera Infancia, Marcela Alarcón encabezaron hoy el acto de actualización de materiales lúdicos disponibles para niñas y niños de 3 a 12 años de edad que hacen uso de este sitio disponible para la recreación y el esparcimiento mientras sus adultos cuidadores realizan trámites en el Registro Civil.

Con el objetivo de sostener políticas que garanticen el acceso al derecho al juego con calidad se implementa esta fase de actualización de los equipamientos para el juego, objetos didácticos y demás artículos que se brinda a la población infantil. Es una acción que permite que la recreación de los niños y familias que aprovechan este servicio se viva con objetos nuevos, seguros y sacando de uso aquellos que presentan un desgaste como fruto del uso diario por una población considerable.

Las autoridades destacaron que este servicio de acceso al derecho al juego forma parte de las políticas que otorgan un reconocimiento del acto de jugar como actividad primordial para el desarrollo de niñas y niños. Asimismo, se confirmó que desde la inauguración de este espacio LUDICAS en agosto del 2024, diariamente concurren al Registro Civil a realizar trámites un aproximado de 1000 personas y que en su mayoría concurren con niños de entre 3 a 12 años que hacen uso de este espacio para el juego que cuenta con una promotora lúdica permanente que brinda su atención.

Las actualizaciones de equipamientos en los espacios LUDICAS también está prevista para las tres sedes que se ubican en en el polo de formación en oficios Casona de la Paz y en oficinas de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia ubicadas en Balcarce 648 y en Vicente López 428.

LÚDICAS es una sigla que significa Espacios Lúdicos para el Cuidado y el Aprendizaje de Salta. Se trata de una política de promoción del juego implementada por la Subsecretaría de Primera Infancia, perteneciente a la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Salta. Lo que se promueve a través de esta política es la oportunidad de jugar con la intervención de facilitadores lúdicos idóneos que proponen activamente juegos a niñas y niños mientras los más grandes realizan trámites en las cuatro sedes correspondientes a organismos estatales.

