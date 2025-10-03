La justicia de Perú dictó la prisión preventiva con fines de extradición para Pequeño J

Pequeño J, el principal acusado del triple narco femicidio de Lara, Morena y Brenda en Florencio Varela, se presentó este viernes a una audiencia ante la Justicia de Perú, donde le dictaron la prisión preventiva por un plazo máximo de 9 meses con fines de extradición pasiva a Argentina.

La medida fue ordenada por el juez Cristhian Rafael Chumpitaz Pariona, quien estuvo a cargo de la jornada en la que Tony Janzen Valverde Victoriano fue notificado de su imputación y le leyeron sus derechos. Además, le dieron la posibilidad de elegir si quería una “extradición simplificada” a Argentina, que demoraría menos de lo previsto, aunque decidió rechazarla.

Antes de tomar la decisión, el acusado de ordenar el asesinato de las tres chicas en Florencio Varela pidió unos minutos para consultar con su abogado personal, quien lo acompañó en la audiencia.

Tras responder negativamente a la posibilidad de una inmediata vuelta a Argentina, el defensor de Pequeño J se explayó sobre la postura elegida, dijo que su cliente es inocente y explicó volvió a Perú porque se sintió indefenso en Buenos Aires. “Vio que su nombre y apellido salía en la televisión y él es solo un joven de veinte años. Dijo ‘en Argentina no tengo ninguna familia, si me detienen, ¿quién me va a ver en la cárcel? ¿quién me va a poner un abogado? Por eso fue la idea de que se venga al Perú“, dijo el letrado.

En este contexto, pidió que le otorguen a Pequeño J la libertad con restricciones, a diferencia de la Fiscalía que solicitó que Janzen Valverde Victoriano quede en prisión preventiva por un plazo de 9 meses.

Tras escuchar a todas las partes, los jueces deliberaron y decidieron que están cumplidos los “presupuestos procesales para la detención preventiva, con fines de extradición del reclamado Tony Janzen Valverde Victoriano”. En este sentido, valoraron que Pequeño J “podría incluso abandonar el Perú en cualquier momento o evadir o someterse a este proceso judicial de extradición pasiva que se tiene instaurando y que le sigue la República de Argentina”.

“Se ordena el internamiento en el Establecimiento Penitenciario Nueva Frontera Imperial Cañete por el plazo de los 9 meses descrito ya con el cargo del Instituto Nacional Penitenciario, tiempo en el cual el Estado o el país requiriente, en este caso la República de Argentina, deberá alcanzar por la vía diplomática todos los recaudos en copia debidamente autentificada relacionada con el presente proceso de extradición pasiva”, dijo el juez en su resolución.

Asimismo, especificó que esta detención preventiva empezará a computarse a partir de la aprehensión de Pequeño J, el 30 de septiembre del año 2025.

El abogado de Janzen Valverde Victoriano, sin embargo, adelantó que apelará la resolución.

Qué dijo el abogado de Pequeño J

El defensor del principal apuntado por el triple femicidio señaló: “Buscan llevarlo preso sin una investigación clara de lo sucedido. Por eso, el planteamiento de esta defensa, estratégicamente o tácticamente, es que se demore. Que siga su curso normal (la extradición) cosa que enfríe las cosas y se pueda llevar adelante allá los planteamientos claros de cómo han sucedido los hechos”.

Y agregó: “En virtud de ello, señor magistrado, quien habla, se ha presentado los tres arraigos de ley: arraigo laboral, arraigo domiciliario y arraigo familiar. La casa donde vive es una casa conocida de sus señores padres. Por tanto, esta defensa solicita al señor magistrado que en vuestra jurisdicción se le dé la libertad con comparecencia para que mi patrocinado pueda trabajar también y aportar por la familia. Esta defensa le solicita su comprensión. Es un joven que tiene 20 años, tiene mucho por dar, como dice, a la sociedad peruana y al Estado peruano. En consecuencia, pido que se aplique el principio de humanidad para mi patrocinado”.