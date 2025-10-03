 imagen

Este fin de semana, sabor y tradición en la “Feria de la Comida Regional” de B° Castañares

La edición 22 se llevará a cabo el domingo 5 de octubre, de 11 a 17 horas, en avenida Houssay.

Salta Hoy

03 / 10 / 2025

 

Los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de platos típicos de la región, así como de un gran festival folclórico que contará con la participación de destacados artistas locales. 

La entrada será libre y gratuita, ofreciendo una oportunidad perfecta para disfrutar en familia y conocer más sobre la cultura gastronómica local. 

Se espera una gran afluencia de público, lo que promete un ambiente festivo. 

 

