Extraño accidente de dos motocicletas en la intersección de Ruta 26 y Av. Felipe Varela

Tras caer al pavimento, el joven logró levantarse y condujo su motocicleta hasta el hospital.

Afortunadamente, las lesiones que sufrió son leves.

Las autoridades investigan las circunstancias del accidente y buscan al motociclista involucrado que prefirió escapar.

Todo sucedió hoy alrededor de las 5:00 de la madrugada en la zona sur de la ciudad.