Extraño accidente de dos motocicletas en la intersección de Ruta 26 y Av. Felipe Varela
Un joven de 18 años, quien llegó por sus propios medios al Hospital San Bernardo, informó que fue empujado por otro motociclista que se dio a la fuga.
Salta Hoy
03 / 10 / 2025
[Imagen ilustrativa]
Tras caer al pavimento, el joven logró levantarse y condujo su motocicleta hasta el hospital.
Afortunadamente, las lesiones que sufrió son leves.
Las autoridades investigan las circunstancias del accidente y buscan al motociclista involucrado que prefirió escapar.
Todo sucedió hoy alrededor de las 5:00 de la madrugada en la zona sur de la ciudad.