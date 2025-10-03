 imagen

Extraño accidente de dos motocicletas en la intersección de Ruta 26 y Av. Felipe Varela

Un joven de 18 años, quien llegó por sus propios medios al Hospital San Bernardo, informó que fue empujado por otro motociclista que se dio a la fuga.

Salta Hoy

03 / 10 / 2025

 

[Imagen ilustrativa]

Tras caer al pavimento, el joven logró levantarse y condujo su motocicleta hasta el hospital.

Afortunadamente, las lesiones que sufrió son leves. 

Las autoridades investigan las circunstancias del accidente y buscan al motociclista involucrado que prefirió escapar.

Todo sucedió hoy alrededor de las 5:00 de la madrugada en la zona sur de la ciudad. 

 

NOMBRE RAREIO