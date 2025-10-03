Caso Jimena Salas: Hoy declaran los peritos sobre las pruebas de ADN
Se prevé la declaración de efectivos de la Unidad de Investigación UGAP, además de la Jefa del Servicio de Biología Molecular del CIF.
Salta Hoy
03 / 10 / 2025
VER GALERÍA
Los profesionales expondrán sobre el trabajo realizado sobre las muestras genéticas recogidas en 2017 en la escena del crimen y sobre los cotejos genéticos que se realizaron con posterioridad en la causa, incluyendo aquellos realizados a los imputados durante la investigación.
Cabe recordar que una muestra de ADN hallada en la escena del crimen coincide con la del fallecido Javier Saavedra.