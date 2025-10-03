Caso Jimena Salas: Hoy declaran los peritos sobre las pruebas de ADN

Los profesionales expondrán sobre el trabajo realizado sobre las muestras genéticas recogidas en 2017 en la escena del crimen y sobre los cotejos genéticos que se realizaron con posterioridad en la causa, incluyendo aquellos realizados a los imputados durante la investigación.

Cabe recordar que una muestra de ADN hallada en la escena del crimen coincide con la del fallecido Javier Saavedra.