 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Caso Jimena Salas: Hoy declaran los peritos sobre las pruebas de ADN

Se prevé la declaración de efectivos de la Unidad de Investigación UGAP, además de la Jefa del Servicio de Biología Molecular del CIF.

Salta Hoy

03 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Los profesionales  expondrán sobre el trabajo realizado sobre las muestras genéticas recogidas en  2017 en la escena del crimen y sobre los cotejos genéticos que se realizaron con posterioridad en la causa, incluyendo aquellos realizados a los imputados durante la investigación.

Cabe recordar que una muestra de ADN hallada en la escena del crimen coincide con la del fallecido Javier Saavedra.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO