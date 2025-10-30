Se incendió un camión de transporte internacional en Embarcación

Se incendió casi por completo este miércoles sobre la Ruta Nacional 34, al norte de la localidad de Embarcación.

El fuego, que se habría originado por problemas eléctricos en la cabina, se desató a pocos metros de una estación de servicio.

Afortunadamente, el chofer, única persona a bordo, logró salir ileso al notar el humo y detener el vehículo en la banquina.

A pesar de que el camión ya era una "bola de fuego" a la llegada de los rescatistas, Bomberos Voluntarios, Policía y personal municipal trabajaron arduamente para sofocar las llamas.

Solo se registraron daños materiales.