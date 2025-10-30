 imagen

El mediodía de Radio Salta

Conducción: Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer

PROX. 13:00 a 14:1 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:1 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Se incendió un camión de transporte internacional en Embarcación

El camión de carga de la empresa boliviana Logística F y F transportaba bananas con destino a Buenos Aires. 

Salta Hoy

30 / 10 / 2025

 

Se incendió casi por completo este miércoles sobre la Ruta Nacional 34, al norte de la localidad de Embarcación.

El fuego, que se habría originado por problemas eléctricos en la cabina, se desató a pocos metros de una estación de servicio.

Afortunadamente, el chofer, única persona a bordo, logró salir ileso al notar el humo y detener el vehículo en la banquina.

A pesar de que el camión ya era una "bola de fuego" a la llegada de los rescatistas, Bomberos Voluntarios, Policía y personal municipal trabajaron arduamente para sofocar las llamas.

Solo se registraron daños materiales.

 

 

