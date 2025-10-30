“Todos consternados. Fue indignante”

“Todos consternados. Se llevaron plasticolas hasta el parlante que llevó una maestra y daños en puertas y armarios”, explicó en el programa Sin Filtro.

Se ofrecieron vecinos que hacen soldaduras para reforzar las medidas de seguridad.

La Policía sospecha que son menores de edad y la Directora pidió a los vecinos que les ofrezcan útiles que ayuden a identificar a los ladrones, detalló el periodista desde el norte de la provincia.