“Todos consternados. Fue indignante”
Lo dijo el periodista Sandro Leguizamón por los 3 robos en 4 días en el Jardín de Infantes 4868 de Colonia Santa Rosa.
Salta Hoy
30 / 10 / 2025
“Todos consternados. Se llevaron plasticolas hasta el parlante que llevó una maestra y daños en puertas y armarios”, explicó en el programa Sin Filtro.
Se ofrecieron vecinos que hacen soldaduras para reforzar las medidas de seguridad.
La Policía sospecha que son menores de edad y la Directora pidió a los vecinos que les ofrezcan útiles que ayuden a identificar a los ladrones, detalló el periodista desde el norte de la provincia.