Villa Primavera: La Fiscalía investiga con enfoque de género la muerte de una mujer
La joven de 25 años falleció a fines de septiembre pasado tras ser trasladada en estado crítico a un centro de salud.
Salta Hoy
30 / 10 / 2025
La investigación busca esclarecer las circunstancias de su muerte y posibles vínculos con redes de narcotráfico.
Este miércoles, se realizaron siete allanamientos y se detuvo a tres hombres vinculados a la comercialización de drogas.
Más de 50 efectivos intervinieron en el operativo, que también permitió el secuestro de sustancias y dispositivos móviles.
La Unidad Fiscal destaca la importancia de abordar el caso con perspectiva de género, ya que la mujer se encontraba en una situación de vulnerabilidad y consumo problemático de drogas.
Considera que tales condiciones pudieron haber sido aprovechadas por su entorno inmediato, configurando un contexto de violencia estructural y subordinación.