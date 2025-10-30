 imagen

Villa Primavera: La Fiscalía investiga con enfoque de género la muerte de una mujer

La joven de 25 años falleció a fines de septiembre pasado tras ser trasladada en estado crítico a un centro de salud.

Salta Hoy

30 / 10 / 2025

 

La investigación busca esclarecer las circunstancias de su muerte y posibles vínculos con redes de narcotráfico. 

Este miércoles, se realizaron siete allanamientos y se detuvo a tres hombres vinculados a la comercialización de drogas. 

Más de 50 efectivos intervinieron en el operativo, que también permitió el secuestro de sustancias y dispositivos móviles. 

La Unidad Fiscal destaca la importancia de abordar el caso con perspectiva de género, ya que la mujer se encontraba en una situación de vulnerabilidad y consumo problemático de drogas. 

Considera que tales condiciones pudieron haber sido aprovechadas por su entorno inmediato, configurando un contexto de violencia estructural y subordinación.


 

