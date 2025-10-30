 imagen

Alumnos preparados para el mundo laboral

El profesor Carlos Maciel está a cargo de la materia Práctica Profesionalizante de la carrera de Diseño Gráfico de la escuela de Bellas Artes “Tomás Cabrera”.

Salta Hoy

30 / 10 / 2025

 

Los alumnos de 21 a 40 años diseñaron las marcas de 15 emprendimientos y participaron de la actividad denominada Dementes Gráficas. 

“Siempre la idea fue mostrar los trabajos de los alumnos. Los chicos exploran las distintas temáticas y trabajamos con el Ministerio de la Producción generando un círculo virtuoso”, destacó Maciel en el programa “El Mediodía de Radio Salta”. 

El profesor dijo que los alumnos participantes están listos para insertarse en el mundo laboral del diseño. 

“La idea es darle una herramienta en una escuela pública, con profesores capaces para prepararlos para la vida”, enfatizó el profesor Carlos Maciel, docente de la escuela de Bellas Artes “Tomás Cabrera”.

 

