Reordenamiento en el hospital de San Antonio de los Cobres

“Venimos a reforzar las gerencias. Estamos en una etapa de reordenamiento con un diagnóstico de situación en las primeras semanas. No hay irregularidades, pero sin una falta de alguien que ordene y gestione todo”, explicó Hermosilla en el el programa El Mediodía de Radio Salta.

San Antonio de los Cobres creció en los últimos años por el turismo y el boom de la minería, causando aumento en la demanda en los servicios de salud.

“Es un trabajo de extra muro y trabajo conjunto con las empresas mineras. Este año recibimos una camioneta para logística y salimos con los servicios del hospital a los puestos sanitarios”, dijo la profesional.