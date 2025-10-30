 imagen

Reordenamiento en el hospital de San Antonio de los Cobres

Sandra Hermosilla, es la doctora a cargo transitoriamente del hospital “Nicolás Pagano” de San Antonio de los Cobres, tras la decisión del Ministerio de Salud de separar al gerente Luis Gerónimo.

Salta Hoy

30 / 10 / 2025

 

“Venimos a reforzar las gerencias. Estamos en una etapa de reordenamiento con un diagnóstico de situación en las primeras semanas. No hay irregularidades, pero sin una falta de alguien que ordene y gestione todo”, explicó Hermosilla en el el programa El Mediodía de Radio Salta.

San Antonio de los Cobres creció en los últimos años por el turismo y el boom de la minería, causando aumento en la demanda en los servicios de salud.

“Es un trabajo de extra muro y trabajo conjunto con las empresas mineras. Este año recibimos una camioneta para logística y salimos con los servicios del hospital a los puestos sanitarios”, dijo la profesional.

 

AM840

FM96.9

