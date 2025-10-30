“Que la tragedia sirva para un cambio. No pueden ocupar lugares los amigos del poder”
Lo dijo la concejal Agustina Álvarez Eichele al cumplirse 1 año del incendio del mercado San Miguel.
30 / 10 / 2025
Se aprobó en el Concejo Deliberante el Régimen de Registración Edilicia Municipal, que busca que los propietarios tengan los papeles al dia para inmuebles con edificaciones ejecutadas o con un avance mínimo del ochenta por ciento.
“Buscamos que puedan dejar todo en regla y reducir las multas”, explicó la concejal Agustina Alvarez Eichele.
El 6 de noviembre se cumplirá 1 año del incendio en el Mercado San Miguel
“Seguimos teniendo inmiscuidos a familiares de Muratore”, dijo sorprendida Álvarez Eichele al ser consultada por Radio Salta.
“Tendría que intervenir la Procuración de la Municipalidad. La malversación de fondos públicos no puede quedar a la deriva. Que la tragedia sirva para un cambio, no pueden ocupar lugares amigos del poder”, afirmó la concejal.