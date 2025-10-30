“Que la tragedia sirva para un cambio. No pueden ocupar lugares los amigos del poder”

Se aprobó en el Concejo Deliberante el Régimen de Registración Edilicia Municipal, que busca que los propietarios tengan los papeles al dia para inmuebles con edificaciones ejecutadas o con un avance mínimo del ochenta por ciento.

“Buscamos que puedan dejar todo en regla y reducir las multas”, explicó la concejal Agustina Alvarez Eichele.

El 6 de noviembre se cumplirá 1 año del incendio en el Mercado San Miguel

“Seguimos teniendo inmiscuidos a familiares de Muratore”, dijo sorprendida Álvarez Eichele al ser consultada por Radio Salta.

“Tendría que intervenir la Procuración de la Municipalidad. La malversación de fondos públicos no puede quedar a la deriva. Que la tragedia sirva para un cambio, no pueden ocupar lugares amigos del poder”, afirmó la concejal.