EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

“Que la tragedia sirva para un cambio. No pueden ocupar lugares los amigos del poder”

Lo dijo la concejal Agustina Álvarez Eichele al cumplirse 1 año del incendio del mercado San Miguel.

Salta Hoy

30 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Se aprobó en el Concejo Deliberante el Régimen de Registración Edilicia Municipal, que busca que los propietarios tengan los papeles al dia para inmuebles con edificaciones ejecutadas o con un avance mínimo del ochenta por ciento. 

“Buscamos que puedan dejar todo en regla y reducir las multas”, explicó la concejal Agustina Alvarez Eichele. 

El 6 de noviembre se cumplirá 1 año del incendio en el Mercado San Miguel 

“Seguimos teniendo inmiscuidos a familiares de Muratore”, dijo sorprendida Álvarez Eichele al ser consultada por Radio Salta. 

“Tendría que intervenir la Procuración de la Municipalidad. La malversación de fondos públicos no puede quedar a la deriva. Que la tragedia sirva para un cambio, no pueden ocupar lugares amigos del poder”, afirmó la concejal.

 

