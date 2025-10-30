 imagen

Cronograma de pagos de octubre 2025 para la Administración Pública Provincial

Los trabajadores de la Administración Pública provincial dispondrán de sus haberes el 1 de noviembre y los docentes cobrarán la compensación transitoria el viernes 31 de octubre. El Gobierno de la Provincia reafirma así su compromiso con el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones salariales.

El Gobierno de la Provincia de Salta informa el cronograma de pagos correspondiente al mes de octubre de 2025 para los trabajadores de la Administración Pública Provincial.

Viernes 31 de octubre: se realizará el depósito de la Compensación Transitoria Docente.

Sábado 1 de noviembre: se efectuarán los depósitos de los sueldos para todos los sectores del Estado provincial, incluyendo las áreas de salud pública, seguridad, educación, administración central y organismos descentralizados.

El Gobierno Provincial reafirma así su compromiso con el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones salariales, acompañando el trabajo cotidiano que realizan los agentes públicos en beneficio de la comunidad salteña.

