La ciudad de Salta celebrará Halloween con actividades para toda la familia

El viernes 31 y el sábado 1° de noviembre, se festejará Halloween en plaza Alvarado. Organizado por el Paseo Gastronómico Plaza Alvarado, con el acompañamiento de la Municipalidad de Salta, el evento se realizará el viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre de 20 a cero horas y ofrecerá dos noches repletas de diversión, gastronomía, música y color, pensadas para todas las edades.

Entre las actividades programadas se destacan un concurso de disfraces, encuentro de cosplay, pintacaritas, concurso de dibujos y el esperado desfile de zombies.

Con entrada libre y gratuita, los vecinos y turistas podrán disfrutar además de una variada oferta gastronómica local, juegos y espectáculos, en un ambiente seguro y familiar.

Desde el Ente de Turismo municipal destacaron que esta propuesta busca promover espacios de encuentro y recreación en los barrios, consolidando a la ciudad como un destino con actividades durante todo el año.