Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

La ciudad de Salta celebrará Halloween con actividades para toda la familia

Disfraces, juegos, desfiles y muchas sorpresas esperan a los salteños este fin de semana en la plaza Alvarado para festejar Noche de Brujas. Las actividades cuentan con el acompañamiento de la Municipalidad.

Salta Hoy

30 / 10 / 2025

 

El viernes 31 y el sábado 1° de noviembre, se festejará Halloween en plaza Alvarado. Organizado por el Paseo Gastronómico Plaza Alvarado, con el acompañamiento de la Municipalidad de Salta, el evento se realizará el viernes 31 de octubre y sábado 1 de noviembre de 20 a cero horas y ofrecerá dos noches repletas de diversión, gastronomía, música y color, pensadas para todas las edades.

Entre las actividades programadas se destacan un concurso de disfraces, encuentro de cosplay, pintacaritas, concurso de dibujos y el esperado desfile de zombies.

Con entrada libre y gratuita, los vecinos y turistas podrán disfrutar además de una variada oferta gastronómica local, juegos y espectáculos, en un ambiente seguro y familiar.

Desde el Ente de Turismo municipal destacaron que esta propuesta busca promover espacios de encuentro y recreación en los barrios, consolidando a la ciudad como un destino con actividades durante todo el año.

 

