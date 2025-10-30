El hospital Materno Infantil capacitó a profesionales de salud en emergencias pediátricas

El hospital Público Materno Infantil capacitó a siete profesionales de la salud del interior provincial, en la atención y estabilización de las urgencias, y emergencias de pacientes pediátricos.

Las pasantías son llevadas adelante por el equipo de profesionales de Emergencia y del Área Crítica Pediátrica, con el objetivo de brindar a los equipos de salud del interior de la provincia las competencias y habilidades necesarias para garantizar una atención inicial oportuna y segura ante situaciones de urgencia y emergencia pediátrica.

En esta primera etapa participaron siete profesionales entre médicos y enfermeros de los hospitales del El Carril, Metán y de General Güemes. Los pasantes realizaron actividades teóricas y prácticas supervisadas durante 2 meses abordando temas claves del manejo de la urgencia en pediatría como la identificación y manejo de insuficiencias respiratorias, shock, status convulsivo, para respiratorios, entre otros.

Además, se trabajó en un enfoque sistemático del paciente agudo, en la importancia de la evaluación, identificación e intervención para una adecuada estabilización y traslado oportuno y seguro. Estas capacitaciones permiten brindar una mejor calidad de atención a los niños de todas las provincias.

El coordinador de la red de atención pediátrica del HPMI, Edgardo Camacho, destacó que, “es fundamental capacitar al personal del interior para lograr un trabajo coordinado y alineado con los procedimientos y estándares que aplicamos en el hospital”.

Por su parte, la médica del hospital San Rafael de El Carril, Elizabeth Ramos, expresó la importancia de “unificar conceptos y criterios para que de esta manera podamos manejar los mismos lineamientos en los traslados y derivaciones de los pacientes desde nuestras unidades hospitalarias.”

Mientras que, la enfermera del hospital del Carmen de Metán, Celina Gutiérrez, subrayó que “fue una experiencia muy linda poder compartir con colegas del Hospital Materno Infantil; el recibimiento de todos fue muy grato y nos llevamos nuevas experiencias para nuestros hospitales”.

Con esta formación, el hospital Público Materno Infantil reafirma su compromiso de mejorar el sistema de salud provincial, promoviendo la capacitación permanente de los equipos de emergencia y garantizando una atención de calidad equitativa para todos los niños y niñas de Salta. Se prevé continuar con ésta capacitación contando con el apoyo de los diferentes gerentes de los hospitales del interior como así también del Ministerios de Salud de la provincia.