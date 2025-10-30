 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Xuxa fue adoptada y ahora tiene un nuevo hogar

Se trata de una perra adulta que ya llevaba 14 años esperando una nueva oportunidad para integrarse a una familia. La Municipalidad continuará brindándole atención veterinaria gratuita por el resto de su vida.

Salta Hoy

30 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Municipalidad logró conseguir un nuevo hogar para Xuxa, una perra adulta que se encontraba hace 14 años en el Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla”. Ella había sido rescatada de la calle cuando tenía un año de vida.

Yanet López, adoptante, manifestó que “estoy muy contenta de tener a Xuxa porque la conocía a través de las publicaciones de la Municipalidad y me enamoré de ella”.

“Cuando fui al Centro de Adopciones me mostraron y comentaron sobre todos los perros que buscaban una familia, pero yo fui exclusivamente por Xuxa porque es una perrita gerente y quería darle una mejor calidad de vida para sus últimos años”, destacó Yanet.

“Ojalá todos comprendieran la importancia de adoptar y poder darles una nueva oportunidad a estos perritos que fueron rescatados de la calle, abandonados o sufrieron maltrato”, expresó Yanet, quien agregó que “ahora vamos a darle mucho amor en su nuevo hogar, estamos felices”.

Es importante destacar que, quienes adopten perros adultos del Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla” obtendrán la atención veterinaria gratuita de por vida para el nuevo integrante de la familia.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO