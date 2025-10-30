Del 3 al 14 de noviembre se realizará la carga del Boleto Solidario Municipal

La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad inicia como cada mes la recarga del boleto solidario. Del lunes 3 al viernes 14 de noviembre, la carga se efectuará en el Hospital Público Materno Infantil, Centro Integradores Comunitarios y Centro Cívico Municipal.

El beneficio es para vecinos con domicilio en la capital salteña y destinado exclusivamente a mujeres embarazadas, pacientes pediátricos oncológicos y víctimas de violencia.

El cronograma será el siguiente:

Lunes 3 de noviembre: Hospital Materno Infantil de 9 a 12

Dirección: Sarmiento 1301

Martes 4 de noviembre: CIC de Solidaridad de 9 a 12

Dirección: Manzana 414 B Lote 1 de Bº Solidaridad

Miércoles 5 de noviembre: CIC de Santa Cecilia de 9 a 12

Dirección: Manzana 7 Lote 1 de Bº Santa Cecilia

Jueves 6 de noviembre: CIC Constitución de 9 a 12

Dirección: Juan Manuel de Estrada y Pasaje S/N

Lunes 10 de noviembre: CIC de Asunción de 9 a 12

Dirección: calle Ntra. Señora de San Nicolás esquina Ntra. Señora del Perpetuo Socorro (mza. 282 Lote 3).

Martes 11 de noviembre: CIC de Unión de 9 a 16

Dirección: Armada Argentina y J. Mirau de Bº Unión.

Miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre: Centro Cívico Municipal de 9 a 16

Dirección: Av Paraguay 1240

Quienes deseen sumarse al programa municipal, los requisitos son los siguientes:

EMBARAZADAS:

No tener obra social

Presentar la fotocopia del carnet de control emitido por el Hospital Público

Fotocopia del DNI

Tener la tarjeta Saeta

Este beneficio es desde los 3 meses de gestación hasta los 3 años del niño.

PACIENTE ONCOLÓGICO PEDIÁTRICO:

No tener obra social

Presentar DNI del beneficiario

Fotocopia del DNI del padre o tutor

Certificado médico del Hospital Público

Tener 2 tarjetas Saeta

MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR:

Presentar el DNI del beneficiario

Fotocopia de la última denuncia policial

Tener la tarjeta Saeta

Para mayor información comunicarse al teléfono 4160900 interno 1640 o bien acercarse hasta el Centro Cívico Municipal ubicado en Av. Paraguay 1240.