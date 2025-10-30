 imagen

Del 3 al 14 de noviembre se realizará la carga del Boleto Solidario Municipal

Los lugares designados son el Hospital Público Materno Infantil, los Centro Integradores Comunitarios y el Centro Cívico Municipal. El beneficio es exclusivo para pacientes pediátricos oncológicos, embarazadas y víctimas de violencia.

Salta Hoy

30 / 10 / 2025

 

La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad inicia como cada mes la recarga del boleto solidario. Del lunes 3 al viernes 14 de noviembre, la carga se efectuará en el Hospital Público Materno Infantil, Centro Integradores Comunitarios y Centro Cívico Municipal.

El beneficio es para vecinos con domicilio en la capital salteña y destinado exclusivamente a mujeres embarazadas, pacientes pediátricos oncológicos y víctimas de violencia.

El cronograma será el siguiente:

Lunes 3 de noviembre: Hospital Materno Infantil de 9 a 12
Dirección: Sarmiento 1301

Martes 4 de noviembre: CIC de Solidaridad de 9 a 12
Dirección: Manzana 414 B Lote 1 de Bº Solidaridad

Miércoles 5 de noviembre:  CIC de Santa Cecilia de 9 a 12
Dirección: Manzana 7 Lote 1 de Bº Santa Cecilia

Jueves 6 de noviembre: CIC Constitución de 9 a 12
Dirección: Juan Manuel de Estrada y Pasaje S/N

Lunes 10 de noviembre: CIC de Asunción de 9 a 12
Dirección: calle Ntra. Señora de San Nicolás esquina Ntra. Señora del Perpetuo Socorro (mza. 282 Lote 3).

Martes 11 de noviembre: CIC de Unión de 9 a 16
Dirección:  Armada Argentina y J. Mirau de Bº Unión.

Miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre: Centro Cívico Municipal de 9 a 16
Dirección: Av Paraguay 1240

Quienes deseen sumarse al programa municipal, los requisitos son los siguientes:

EMBARAZADAS:

No tener obra social
Presentar la fotocopia del carnet de control emitido por el Hospital Público
Fotocopia del DNI
Tener la tarjeta Saeta

Este beneficio es desde los 3 meses de gestación hasta los 3 años del niño.

PACIENTE ONCOLÓGICO PEDIÁTRICO:

No tener obra social
Presentar DNI del beneficiario
Fotocopia del DNI del padre o tutor
Certificado médico del Hospital Público
Tener 2 tarjetas Saeta

MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR:

Presentar el DNI del beneficiario
Fotocopia de la última denuncia policial
Tener la tarjeta Saeta

Para mayor información comunicarse al teléfono 4160900 interno 1640 o bien acercarse hasta el Centro Cívico Municipal ubicado en Av. Paraguay 1240.

 

AM840

FM96.9

