EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Primer Empleo: Jóvenes podrán capacitarse e insertarse en una bolsa de trabajo

Los cursos, que abordarán marketing digital en redes sociales, inteligencia artificial, y gestión emocional y liderazgo colaborativo, serán gratuitos y tendrán una duración de siete semanas bajo una modalidad híbrida.

Salta Hoy

30 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Gustavo Herrera, y el rector de la Universidad Provincial de la Administración, Tecnología y Oficios (UPATecO), Carlos Morello, lanzaron un programa conjunto que permitirá la capacitación de jóvenes para su posterior inserción laboral.

Esto, en el marco del programa Primera Oportunidad Laboral, creado a través de la Ley Provincial 8337, cuyo objetivo es promover la formación y el entrenamiento de personas de entre 18 y 30 años que carecen de experiencia previa. 

“Para este Gobierno, es crucial impulsar iniciativas que nos permitan trabajar de la mano con el sector comercial y productivo. Nuestro objetivo es claro: incrementar la cantidad de jóvenes preparados y capacitados para responder a las demandas actuales de empleo”, sostuvo Villada, quien profundizó: “Es un hecho que muchos, al culminar sus estudios, no cuentan con las herramientas prácticas necesarias para acceder a un primer empleo de calidad. Por ello, hemos diseñado una oferta de cursos cortos y pragmáticos, enfocados en la inserción laboral inmediata”.

La formación se centrará en marketing digital en redes sociales https://forms.gle/3Yh8dTN4sFijMCZr8, introducción a la inteligencia artificial y Chat GPT https://forms.gle/kk8oXcDaxKQJ5Xkz7, y gestión emocional y liderazgo colaborativo https://forms.gle/ZR8ZdGz1BuHjyhZB8, áreas escogidas a partir de un relevamiento de las necesidades comerciales y de recursos humanos de la provincia. Serán totalmente gratuitos, con inscripción previa en los links mencionados. 

Morello y Herrera destacaron la esencial conjunción de esfuerzos entre el ámbito público y el sector privado en esta iniciativa, que comenzará la próxima semana, y detallaron cómo funcionará: aquellos que culminen, formarán parte de una bolsa de trabajo de la Cámara de Comercio e Industria, y quedarán a disposición de los requerimientos de los negocios y empresas.

Además, se mencionó que se está generando una plataforma tecnológica integral que unificará la capacitación y la oferta y demanda laboral real del mercado, para su respectivo seguimiento. 

Estuvieron presentes también el coordinador General del Ministerio, Javier Solá; el secretario de Recursos Humanos de la UPATecO, Carlos Mussa, y la gerente de la Cámara, Florencia Ferreyra.

