Música Programada

Hermandad Llanera

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

Hermandad Llanera

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

Área Chica

Programa Deportivo 

Los Bohemios

Programa Cultural 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Las obras de ordenamiento del tránsito en Av. Arenales presentan un avance del 90%

Los trabajos están próximos a finalizar. Desde calle Pueyrredón hasta Deán Funes ya tiene sentido único (este a oeste). Se recomienda a los conductores seguir las indicaciones del personal de Tránsito Municipal.

Salta Hoy

30 / 10 / 2025

 

Con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden en la ciudad, la Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, continúa realizando distintas acciones. En ese marco, las obras de ordenamiento del tránsito que se ejecutan en Av. Arenales presentan un avance del 90%.

Los trabajos están próximos a concluir. Desde Pueyrredón hasta Deán Funes ya tiene sentido único (este a oeste).

Además, se realizan otras obras para mejorar la seguridad de conductores y peatones. Se busca solucionar problemas de circulación en tres esquinas claves: Pueyrredón, Dean Funes y Vicente López.

«Buscamos mejorar la circulación y evitar siniestros. Tenemos 25 proyectos de este tipo para ejecutar junto a Obras Públicas en distintos puntos de la ciudad», dijo Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial.

Se ejecutan las siguientes acciones:

– Cambio de circulación: Arenales será de un solo sentido (este a oeste) desde Pueyrredón hasta Dean Funes, en esa intersección habrá una isleta que direccionará el giro a la derecha hacia Anzoátegui de los vehículos que vienen desde el oeste, que también tendrá sentido único

– Más seguridad: Se reduce la cantidad de maniobras en el cruce de Arenales y Pueyrredón

– Nuevas isletas: Antes del cruce ferroviario, se colocarán para guiar a los vehículos de forma segura

– Peatones primero: En Arenales y Vicente López, se estrecharán las esquinas para que los cruces sean más cortos y seguros

