Comenzó la Feria Nacional de Ciencias en Cafayate

Dio inicio la “Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2025” en el Centro de Convenciones de Cafayate, esta edición corresponde a la tercera fase centrada en el Eje de Ciencias. También son parte del encuentro, los proyectos de todos los ejes STEAM de Escuelas de Régimen Especial de las provincias de Salta, Catamarca, Jujuy, La Rioja y Neuquén.

Estudiantes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo, expondrán sus trabajos feriales frente a un grupo de docentes evaluadores y técnicos, quienes les harán una devolución de cada proyecto. Simultáneamente a la exposición se desarrollan "Desafíos Educativos", destinados a alumnos del 2º Ciclo de Educación Primaria y una muestra especial de Proyectos Temáticos.

En el acto de apertura la titular de la cartera educativa provincial Cristina Fiore Viñuales agradeció a los docentes de todas las jurisdicciones presentes por acompañar a sus alumnos "Ustedes les dan alas a los niños y niñas para volar y soñar en un futuro mejor" y afirmó que este tipo de ferias "unen a las provincias y nos hacen dar cuenta que no somos tan distintos".

Al respecto, el subsecretario de Políticas e Innovación Educativas Alfredo Vota agradeció al equipo local, a la ministra, a la intendenta de Cafayate, al equipo nacional y reconoció el rol de los docentes y supervisores "si ustedes no hubiesen tenido la pasión que tienen por la educación ellos no estarían acá" y los destacó por crear las condiciones necesarias para que la educación ocurra.

Estuvieron presentes además, Jorge Ullua, director Nacional de Nivel Inicial, Marcela Verzero, directora Nacional de Nivel Primario, Mauricio Terron Miguezm director Nacional de Políticas de Fortalecimiento Educativo, Rita Guevara, intendenta de Cafayate, Livio Gratton, secretario de Ciencia y Tecnología y Carlos Porcelo, subsecretario de Vinculación Tecnológica y Maximiliano Molina Coordinador Provincial de la Feria.