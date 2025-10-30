El Móvil de Licencias llegó a los 100 servicios

El Móvil de Licencias de la Municipalidad de Salta llegó a los 100 servicios desde su implementación.

Con la visita de esta mañana en el CIC de San Benito, la unidad móvil sumó una centena de atenciones. Hasta el momento, alrededor de 4 mil ciudadanos aprovecharon el servicio.

Quienes se hicieron presentes hoy pudieron realizar el 100% del trámite de renovación y gran parte del de la primera licencia.

Los requisitos pueden consultarse en https://municipalidadsalta.gob.ar/tramites/licencia-de-conducir/ La atención fue por orden de llegada.

«Muchos vecinos agradecen que nos acerquemos a diferentes barrios para facilitar su llegada. Seguimos descentralizando servicios como lo pide el intendente, Emiliano Durand», dijo Napoleón Gambetta, subsecretario de Modernización y Gestión Operativa de Tránsito.

Cabe destacar que Salta es la única ciudad que cuenta con un Móvil de Licencias.

A través de esta unidad, perteneciente a la Secretaría de Tránsito, los salteños además pueden:

– Iniciar el trámite con la impresión o presentación del comprobante de Cenat -pago de impuesto Nacional -, certificados de no deudor alimentario y de no infractor de la ley electoral

– Tendrán la posibilidad de realizar los exámenes para detectar impedimentos en la visión y audición y psicológicos, por los médicos quienes llenarán el formulario

– Realizar la carga del FUT (Formulario de trámite)

Se recuerda que, en la renovación se pagarán los años a renovar y se imprimirá el comprobante para retirar la licencia en el CEL Santa Fe 545. Si no es un trámite de renovación solo restará realizar los exámenes teóricos y prácticos, pero ya obtendrán un turno fijado.

Los precios de las licencias son los siguientes:

1 Año: $ 11,513

2 Años: $ 23.025

3 Años: $ 34.538

4 Años: $ 46.050

5 Años: $ 57.563

Mayores de 65 años

1 Año: $ 5.756

2 Años: $ 11.513

3 Años: $ 17.269

4 Años: $ 23.025

5 Años: $28.782