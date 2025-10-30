 imagen

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

El Móvil de Licencias llegó a los 100 servicios

Con la visita de esta mañana al CIC de San Benito, el Móvil sumó un centenar de atenciones. Desde su implementación, alrededor de 4 mil ciudadanos aprovecharon el servicio. Los que asisten al lugar pueden realizar el 100% del trámite de renovación y otras gestiones.

Salta Hoy

30 / 10 / 2025

 

El Móvil de Licencias de la Municipalidad de Salta llegó a los 100 servicios desde su implementación.

Con la visita de esta mañana en el CIC de San Benito, la unidad móvil sumó una centena de atenciones. Hasta el momento, alrededor de 4 mil ciudadanos aprovecharon el servicio.

Quienes se hicieron presentes hoy pudieron realizar el 100% del trámite de renovación y gran parte del de la primera licencia.

Los requisitos pueden consultarse en https://municipalidadsalta.gob.ar/tramites/licencia-de-conducir/  La atención fue por orden de llegada.

«Muchos vecinos agradecen que nos acerquemos a diferentes barrios para facilitar su llegada. Seguimos descentralizando servicios como lo pide el intendente, Emiliano Durand», dijo Napoleón Gambetta, subsecretario de Modernización y Gestión Operativa de Tránsito.

Cabe destacar que Salta es la única ciudad que cuenta con un Móvil de Licencias.

A través de esta unidad, perteneciente a la Secretaría de Tránsito, los salteños además pueden:

– Iniciar el trámite con la impresión o presentación del comprobante de Cenat -pago de impuesto Nacional -, certificados de no deudor alimentario y de no infractor de la ley electoral

– Tendrán la posibilidad de realizar los exámenes para detectar impedimentos en la visión y audición y psicológicos, por los médicos quienes llenarán el formulario

– Realizar la carga del FUT (Formulario de trámite)

Se recuerda que, en la renovación se pagarán los años a renovar y se imprimirá el comprobante para retirar la licencia en el CEL Santa Fe 545.  Si no es un trámite de renovación solo restará realizar los exámenes teóricos y prácticos, pero ya obtendrán un turno fijado.

Los precios de las licencias son los siguientes:

1 Año: $ 11,513

2 Años: $ 23.025

3 Años: $ 34.538

4 Años: $ 46.050

5 Años: $ 57.563

Mayores de 65 años

1 Año: $ 5.756

2 Años: $ 11.513

3 Años: $ 17.269

4 Años: $ 23.025

5 Años: $28.782

 

AM840

FM96.9

