EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Ochenta estudiantes primarios vivieron una experiencia educativa en tren

Alumnos, de primero a cuarto grado, compartieron actividades lúdicas y una charla sobre la historia del ferrocarril en nuestra provincia.

Salta Hoy

30 / 10 / 2025

 

Los estudiantes de la Escuela Nº 4.646 “Paula Albarracín”, ganadores del concurso del Proyecto Nutriacción, disfrutaron de una actividad recreativa que consistió en un viaje en tren desde la ciudad de Salta hasta la localidad de Campo Quijano.

Cerca de ochenta estudiantes de primero a cuarto grado participaron de una enriquecedora experiencia a bordo del tren. La propuesta, organizada por la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas, a través de los programas Deporte Escolar y el Plan Provincial de Escuelas Abiertas, en conjunto con la Unidad de Proyectos Ferroviarios de la Secretaría de Planificación del Ministerio de Infraestructura, combinó aprendizaje, recreación y convivencia.

Durante la jornada, los niños y niñas disfrutaron de un desayuno compartido, actividades lúdicas y una charla informativa sobre la importancia del ferrocarril en la historia y el desarrollo provincial. La iniciativa buscó promover espacios de integración y aprendizaje fuera del aula, donde la educación se vive de manera activa y participativa.
Esta experiencia permitió a los estudiantes descubrir, compartir y construir saberes en comunidad, fortaleciendo los lazos entre compañeros, docentes e instituciones más allá del aula.

