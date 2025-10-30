Ochenta estudiantes primarios vivieron una experiencia educativa en tren

Los estudiantes de la Escuela Nº 4.646 “Paula Albarracín”, ganadores del concurso del Proyecto Nutriacción, disfrutaron de una actividad recreativa que consistió en un viaje en tren desde la ciudad de Salta hasta la localidad de Campo Quijano.

Cerca de ochenta estudiantes de primero a cuarto grado participaron de una enriquecedora experiencia a bordo del tren. La propuesta, organizada por la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas, a través de los programas Deporte Escolar y el Plan Provincial de Escuelas Abiertas, en conjunto con la Unidad de Proyectos Ferroviarios de la Secretaría de Planificación del Ministerio de Infraestructura, combinó aprendizaje, recreación y convivencia.

Durante la jornada, los niños y niñas disfrutaron de un desayuno compartido, actividades lúdicas y una charla informativa sobre la importancia del ferrocarril en la historia y el desarrollo provincial. La iniciativa buscó promover espacios de integración y aprendizaje fuera del aula, donde la educación se vive de manera activa y participativa.

Esta experiencia permitió a los estudiantes descubrir, compartir y construir saberes en comunidad, fortaleciendo los lazos entre compañeros, docentes e instituciones más allá del aula.