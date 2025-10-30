Llega la Semana del Sándwich con promociones y descuentos

La Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo, junto a la Cámara Hotelera, Gastronómica y Afines, presentó oficialmente la Semana del Sándwich, una propuesta que busca impulsar la actividad gastronómica local y brindar a vecinos y visitantes la oportunidad de disfrutar de una de las comidas más populares en todas sus versiones.

El lanzamiento tuvo lugar en Chicken Chill, con la participación de Fernando García Soria, coordinador del Ente de Turismo; Fredy Soria y Mariano García Cainzo, por la Cámara Hotelera Gastronómica; Facundo Assaf, presidente de la Cámara de Turismo; y Lía Rivella, en representación de ASAT.

Durante toda la semana, los locales adheridos ofrecerán descuentos y promociones exclusivas en distintas variedades de sándwiches, con el objetivo de seguir posicionando a la gastronomía salteña como un atractivo distintivo de la ciudad.

Las promociones podrán consultarse en las historias destacadas del Instagram oficial @turismosla.

De esta manera, la ciudad de Salta continúa fortaleciendo su agenda gastronómica, promoviendo la participación del sector privado y ofreciendo experiencias para disfrutar todo el año.

