Se garantiza el acceso a Profilaxis Post Exposición en todos los hospitales provinciales

La Profilaxis Post Exposición (PEP) es un tratamiento preventivo basado en el uso de antirretrovirales (ARV) que busca reducir la probabilidad de adquirir el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) tras una posible exposición. Su aplicación puede responder a situaciones de tipo ocupacional, como accidentes laborales, o no ocupacional, como relaciones sexuales sin protección o casos de abuso sexual.

El Ministerio de Salud Pública garantiza el acceso gratuito a los kits de PEP en las guardias de todos los hospitales de la provincia. Para recibir el tratamiento no es necesario realizar una denuncia policial, y la atención se brinda de forma confidencial y segura.

Entre enero y octubre de 2025, se distribuyeron 275 kits de PEP en la provincia. De ese total, 119 correspondieron a casos de abuso sexual, 52 a accidentes laborales y 104 a relaciones sexuales de riesgo.

El tratamiento está disponible para niños, adolescentes y adultos en situaciones de violencia sexual, independientemente del vínculo con el agresor o del lugar donde haya ocurrido el hecho. También puede solicitarse en casos de contacto con sangre o fluidos potencialmente infecciosos, tanto dentro como fuera del ámbito laboral, y ante relaciones sexuales sin preservativo o con uso inadecuado del mismo.

La PEP debe iniciarse dentro de las 72 horas posteriores a la posible exposición al virus, ya que su efectividad supera el 80% cuando se administra en ese plazo. El tratamiento consiste en tomar antirretrovirales durante 28 días, bajo seguimiento médico, para asegurar su correcta adherencia y eficacia.