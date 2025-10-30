Se garantiza el acceso a Profilaxis Post Exposición en todos los hospitales provinciales
Se aplica en situaciones de emergencia como accidentes laborales, relaciones sexuales no consentidas o contactos de riesgo. No es necesario realizar una denuncia policial, y la atención se brinda de forma confidencial y segura.
La Profilaxis Post Exposición (PEP) es un tratamiento preventivo basado en el uso de antirretrovirales (ARV) que busca reducir la probabilidad de adquirir el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) tras una posible exposición. Su aplicación puede responder a situaciones de tipo ocupacional, como accidentes laborales, o no ocupacional, como relaciones sexuales sin protección o casos de abuso sexual.
El Ministerio de Salud Pública garantiza el acceso gratuito a los kits de PEP en las guardias de todos los hospitales de la provincia. Para recibir el tratamiento no es necesario realizar una denuncia policial, y la atención se brinda de forma confidencial y segura.
Entre enero y octubre de 2025, se distribuyeron 275 kits de PEP en la provincia. De ese total, 119 correspondieron a casos de abuso sexual, 52 a accidentes laborales y 104 a relaciones sexuales de riesgo.
El tratamiento está disponible para niños, adolescentes y adultos en situaciones de violencia sexual, independientemente del vínculo con el agresor o del lugar donde haya ocurrido el hecho. También puede solicitarse en casos de contacto con sangre o fluidos potencialmente infecciosos, tanto dentro como fuera del ámbito laboral, y ante relaciones sexuales sin preservativo o con uso inadecuado del mismo.
La PEP debe iniciarse dentro de las 72 horas posteriores a la posible exposición al virus, ya que su efectividad supera el 80% cuando se administra en ese plazo. El tratamiento consiste en tomar antirretrovirales durante 28 días, bajo seguimiento médico, para asegurar su correcta adherencia y eficacia.