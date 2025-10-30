Rusia mató a 3 soldados argentinos que combatían en la guerra para el ejército ucraniano

Tres soldados argentinos que combatían para el ejército ucraniano murieron tras un ataque de Rusia con drones en la línea del frente de batalla en la región de Sumy, al noreste del país.

Se habían alistado al ejército de Ucrania a mediados de septiembre y era la primera misión de asalto que realizaban sobre la “línea cero”, el punto de mayor enfrentamiento con las tropas rusas.

Los tres argentinos que murieron son: Jose Adrián Gallardo, de 53 años y conocido como “Rogy” por su alias de guerra; Ariel Achor, 25 años y con alias “Merlo”; y Mariano Franco,y de 47 años, identificado como “Sisu”.

De la misión letal habían participado otros dos soldados argentinos, que terminaron con heridas producto de las esquirlas y el impacto de los drones. Un colombiano fue la cuarta víctima mortal del ataque.

La unidad de asalto del ejército ucraniano -como se conoce a estos equipos que se enfrentan cuerpo a cuerpo- habían cumplido su misión y se estaban retirando del campo de batalla junto a dos prisioneros de guerra rusos.

En el momento de la retirada para dejarle lugar al nuevo equipo que los relevaría en el frente, las fuerzas rusas los identificaron y empezaron a atacarlos con poderosos drones. En el momento, uno de ellos pisó una mina y murió producto de la explosión.

Tan fuerte y letal fue el ataque de Rusia que mataron hasta a los propios prisioneros de guerra rusos.

En julio un ataque de drones rusos ya había matado a Emmanuel “Coca” Vilte, de 39 años, quien luchaba con las fuerzas ucranianas desde 2022 para participar de la gran contraofensiva lanzada por Kiev ese mismo año que logró la recuperación de muchas zonas estratégicas en el este del país.

No hay cifras oficiales sobre la cantidad de argentinos muertos en Ucrania, pero se sabe que no son los únicos que han muerto en estos más de tres años y medio de invasión a gran escala rusa.