 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Metán se consolida como Capital del Enduro: se viene la Gran Final Nacional

La Ciudad de la Miel recibirá a los mejores pilotos del país los días 1 y 2 de noviembre para la Gran Final del Campeonato Argentino de Enduro. El evento es un motor de desarrollo que combina deporte de alto rendimiento turismo y un importante impacto económico para el sur.

Deportes

30 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

San José de Metan se prepara para albergar uno de los eventos más importantes del calendario motor nacional “la Gran Final del Campeonato Argentino de Enduro - Copa GASGAS” a realizarse el 1 y 2 de noviembre La competencia tendrá lugar en el exigente Circuito Ciudad de la Miel un trazado conocido por su imponente combinación de cerros ríos y yungas .

Desde la municipalidad informaron que se trabajo intensamente en la logística y seguridad para garantizar un espectáculo de primer nivel y con el cronometraje profesional que la final exige. El balneario camping municipal está preparado para ofrecer las mejores comodidades a los equipos y al público.

Cronograma

Viernes 31 de Octubre

16:00 a 20:00 hs. Inscripciones en “Bar Punto de Encuentro” (Paseo La Estación y Mitre)

Sábado 1 de noviembre

09:00 hs. a 17:00 hs.- Inscripciones en “Bar Punto de Encuentro” (Paseo La Estación y Mitre)
13:00 hs. a 14:00 hs.- Entrenamiento 1° tanda de Principiantes.
14:00 a 15:00 hs.- Entrenamiento 2° tanta Promo Master C y D. /Senior Junior A y B/Master A y B.
15:00 a 16:00 hs.- Repite Entrenamiento 1° tanda de principiantes.
16:00 a 17:00 hs.- Repite entrenamiento 2° tanta Promo Master C y D/ Senior Junior A y B/Master A y B.
18:00 hs.- Reunión de pilotos en el SUM del Complejo Municipal.
20:30 hs.- Largada simbólica en Plaza San Martín, (Esquina Alem y José Ignacio Sierra), con la conducción del reconocido locutor del enduro “Buitre” García.

Domingo 2 de noviembre

08:00 hs.- Inicio de la Gran Final del Campeonato Argentino de Enduro en el Balneario Camping Municipal.

El evento, organizado por el Gobierno de la Provincia, la Municipalidad; el Team Párraga, y supervisado por la CONAE y CAMOD, no solo es una competencia deportiva sino un motor de desarrollo local.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO