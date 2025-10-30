Metán se consolida como Capital del Enduro: se viene la Gran Final Nacional
La Ciudad de la Miel recibirá a los mejores pilotos del país los días 1 y 2 de noviembre para la Gran Final del Campeonato Argentino de Enduro. El evento es un motor de desarrollo que combina deporte de alto rendimiento turismo y un importante impacto económico para el sur.
Deportes
30 / 10 / 2025
San José de Metan se prepara para albergar uno de los eventos más importantes del calendario motor nacional “la Gran Final del Campeonato Argentino de Enduro - Copa GASGAS” a realizarse el 1 y 2 de noviembre La competencia tendrá lugar en el exigente Circuito Ciudad de la Miel un trazado conocido por su imponente combinación de cerros ríos y yungas .
Desde la municipalidad informaron que se trabajo intensamente en la logística y seguridad para garantizar un espectáculo de primer nivel y con el cronometraje profesional que la final exige. El balneario camping municipal está preparado para ofrecer las mejores comodidades a los equipos y al público.
Cronograma
Viernes 31 de Octubre
16:00 a 20:00 hs. Inscripciones en “Bar Punto de Encuentro” (Paseo La Estación y Mitre)
Sábado 1 de noviembre
09:00 hs. a 17:00 hs.- Inscripciones en “Bar Punto de Encuentro” (Paseo La Estación y Mitre)
13:00 hs. a 14:00 hs.- Entrenamiento 1° tanda de Principiantes.
14:00 a 15:00 hs.- Entrenamiento 2° tanta Promo Master C y D. /Senior Junior A y B/Master A y B.
15:00 a 16:00 hs.- Repite Entrenamiento 1° tanda de principiantes.
16:00 a 17:00 hs.- Repite entrenamiento 2° tanta Promo Master C y D/ Senior Junior A y B/Master A y B.
18:00 hs.- Reunión de pilotos en el SUM del Complejo Municipal.
20:30 hs.- Largada simbólica en Plaza San Martín, (Esquina Alem y José Ignacio Sierra), con la conducción del reconocido locutor del enduro “Buitre” García.
Domingo 2 de noviembre
08:00 hs.- Inicio de la Gran Final del Campeonato Argentino de Enduro en el Balneario Camping Municipal.
El evento, organizado por el Gobierno de la Provincia, la Municipalidad; el Team Párraga, y supervisado por la CONAE y CAMOD, no solo es una competencia deportiva sino un motor de desarrollo local.