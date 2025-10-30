Supervisaron el avance de obras en el Autódromo Martín Miguel de Güemes

En el marco del regreso del TC2000 a la provincia, la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, recorrió junto al presidente del Auto Club Salta, Pablo Sardi, el secretario de Deportes, Ignacio García Bes, el subsecretario de Deporte Competitivo e Infraestructura, Federico Abud, y el coordinador General Operativo del Ministerio de Turismo y Deportes, Jorge Mauger, las obras de reacondicionamiento integral que se ejecutan en el autódromo.

Los trabajos incluyen la reparación de 690 m² de pista, nivelación y limpieza integral del predio, mejoras en banquinas, accesos y zonas de espectadores, así como el reacondicionamiento de áreas de boxes y servicios, con el objetivo de garantizar condiciones óptimas de seguridad y confort para el regreso del automovilismo nacional a Salta. Las obras fueron ejecutadas por Vialidad de la Provincia, con el acompañamiento del Ministerio de Turismo y Deportes y la Municipalidad de Salta, en un trabajo articulado que permitió avanzar con rapidez y eficiencia.

Durante el recorrido, las autoridades estuvieron en distintos puntos clave del circuito, verificando avances en la repavimentación y refuerzo de sectores críticos de la pista, donde se realizaron tareas específicas de sellado y bacheo en curvas con ondulaciones. Asimismo, se completaron trabajos de limpieza y desmalezado en banquinas y laterales del circuito, además de la nivelación de terreno en zonas de espectadores y estacionamiento, que mejoran la visibilidad y la seguridad del público.

“Es una enorme satisfacción ver cómo el Autódromo devuelve a Salta el protagonismo en el automovilismo nacional”, expresó la ministra Arancibia. “Este evento no solo significa velocidad y espectáculo, sino también una oportunidad para el turismo deportivo, el desarrollo de la economía local y para que nuestra provincia continúe consolidándose como sede de competencias de primer nivel”.

Por su parte, Pablo Sardi destacó que “gracias a la gestión del gobernador Gustavo Sáenz, luego de seis años sin presencia de una categoría nacional en Salta, estamos listos para recibir al TC2000. Los trabajos de pista se completaron y sólo resta la inspección final de la Comisión de Automovilismo Argentino”.

Además, el secretario García Bes subrayó que “esta inversión en infraestructura deportiva tiene un efecto multiplicador: genera empleo, activa servicios de alojamiento y gastronomía, y fortalece proyectos de formación deportiva en la provincia.”

La llegada del TC2000, junto a las categorías Fórmula Nacional Argentina, Fiat Competizione y el Zonal del NOA, representa el retorno de la escena automovilística nacional a Salta, lo que se espera genere un movimiento significativo en la hotelería, la gastronomía y el turismo de experiencia en la región.