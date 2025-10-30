 imagen

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Supervisaron el avance de obras en el Autódromo Martín Miguel de Güemes

Con el propósito de garantizar que el Autódromo Martín Miguel de Güemes esté preparado para recibir a las principales categorías del automovilismo nacional, la ministra Manuela Arancibia encabezó una recorrida junto a autoridades del ámbito deportivo y turístico provincial y representantes del Auto Club Salta.

En el marco del regreso del TC2000 a la provincia, la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, recorrió junto al presidente del Auto Club Salta, Pablo Sardi, el secretario de Deportes, Ignacio García Bes, el subsecretario de Deporte Competitivo e Infraestructura, Federico Abud, y el coordinador General Operativo del Ministerio de Turismo y Deportes, Jorge Mauger, las obras de reacondicionamiento integral que se ejecutan en el autódromo. 

Los trabajos incluyen la reparación de 690 m² de pista, nivelación y limpieza integral del predio, mejoras en banquinas, accesos y zonas de espectadores, así como el reacondicionamiento de áreas de boxes y servicios, con el objetivo de garantizar condiciones óptimas de seguridad y confort para el regreso del automovilismo nacional a Salta. Las obras fueron ejecutadas por Vialidad de la Provincia, con el acompañamiento del Ministerio de Turismo y Deportes y la Municipalidad de Salta, en un trabajo articulado que permitió avanzar con rapidez y eficiencia.

Durante el recorrido, las autoridades estuvieron en distintos puntos clave del circuito, verificando avances en la repavimentación y refuerzo de sectores críticos de la pista, donde se realizaron tareas específicas de sellado y bacheo en curvas con ondulaciones. Asimismo, se completaron trabajos de limpieza y desmalezado en banquinas y laterales del circuito, además de la nivelación de terreno en zonas de espectadores y estacionamiento, que mejoran la visibilidad y la seguridad del público.

“Es una enorme satisfacción ver cómo el Autódromo devuelve a Salta el protagonismo en el automovilismo nacional”, expresó la ministra Arancibia. “Este evento no solo significa velocidad y espectáculo, sino también una oportunidad para el turismo deportivo, el desarrollo de la economía local y para que nuestra provincia continúe consolidándose como sede de competencias de primer nivel”.

Por su parte, Pablo Sardi destacó que “gracias a la gestión del gobernador Gustavo Sáenz, luego de seis años sin presencia de una categoría nacional en Salta, estamos listos para recibir al TC2000. Los trabajos de pista se completaron y sólo resta la inspección final de la Comisión de Automovilismo Argentino”.

Además, el secretario García Bes subrayó que “esta inversión en infraestructura deportiva tiene un efecto multiplicador: genera empleo, activa servicios de alojamiento y gastronomía, y fortalece proyectos de formación deportiva en la provincia.”

La llegada del TC2000, junto a las categorías Fórmula Nacional Argentina, Fiat Competizione y el Zonal del NOA, representa el retorno de la escena automovilística nacional a Salta, lo que se espera genere un movimiento significativo en la hotelería, la gastronomía y el turismo de experiencia en la región.

