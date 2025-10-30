 imagen

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

El Gobierno va a trabajar "con gobernadores y con el Congreso para alcanzar las reformas"

Así lo afirmó el vocero presidencial, quien además dio detalles de la reunión del presidente con los mandatarios provinciales.

Argentina

30 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Manuel Adorni, vocero presidencial, habló unos minutos pasadas las 19:30, para dar algunos detalles de la reunión del presidente Javier Milei con los gobernadores (con la presencia del mandatario salteño Gustavo Sáenz). Lo hizo en el canal de YouTube de Vocería de Prensa.

Adorni destacó el agradecimiento de Milei a los gobernadores presentes, a los cuales nombró uno por uno, y de resaltó que “este Gobierno va a trabajar con todos los Gobernadores y con el Congreso para alcanzar las reformas".

En el mismo tono hizo mención a la nueva postura dialoguista del Gobierno Nacional para esta segunda parte de mandato. 

Algunas de las frases más destacadas de Adorni

"El Presidente agradece a todos los Gobernadores que coinciden y entienden"

"En las últimas elecciones los argentinos ratificaron el camino de cambio y reforma"

“Este Gobierno va a trabajar con todos los Gobernadores y con el Congreso para alcanzar las reformas”

"El próximo Congreso será el más reformista de la historia"

"El principal desafío del próximo Congreso serán las reformas "laboral, fiscal y penal".

“La reforma laboral es para crear empleo, la reforma fiscal es para dejar de asfixiar al sector privado con un estado sobredimensionado y la reforma penal es para que el que la hace, las paga”.

AM840

FM96.9

