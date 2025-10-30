 imagen

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

El Círculo Médico de Salta suspende el crédito al IPSS desde este viernes

El Círculo Médico reclama una deuda de más de 1.700 millones de pesos. Los afiliados deberán abonar un mínimo de 13 mil pesos a los profesionales del Padrón A.

Salta Hoy

El Círculo Médico de Salta confirmó la suspensión del crédito al Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS) desde las 00 del viernes 31 de octubre, debido al retraso en los pagos de consultas y prácticas médicas. La decisión fue anunciada tras semanas de gestiones sin resultados con las autoridades de la obra social provincial.

La presidenta del Círculo Médico, Adriana Falco, explicó en diálogo con El Tribuno que el IPSS mantiene una deuda cercana a los 1.700 millones de pesos, correspondiente a consultas y prácticas médicas realizadas en julio, que deberían haberse abonado a principios de octubre según la cadena de pago (a 60 días).

“Estamos con un retraso importante. El IPSS abonó una parte a mediados de octubre, pero todavía falta cancelar el resto. Para los médicos, esos honorarios son su ingreso mensual, por eso la situación se vuelve insostenible”, señaló Falco.

La titular del Círculo detalló que, además de las prácticas, también hay demoras en el pago de consultas de septiembre y octubre (las mismas se deberían abonar entre 15 a 20 días después), lo que llevó a la entidad a tomar una medida “extrema, pero necesaria” para sostener la actividad profesional.

Durante una reunión mantenida esta semana con el interventor del IPSS, Emilio Savoy, desde el organismo provincial admitieron que “no hay fondos disponibles ni fecha cierta de pago”, lo que terminó de definir la decisión.

¿Qué implica la suspensión del crédito?

A partir de la medianoche del 31 de octubre, los afiliados del IPSS deberán abonar el valor de la consulta directamente al profesional. Según lo establecido, quienes se atiendan con médicos del Padrón A deberán pagar $13.000, mientras que en el caso del Padrón B, a ese monto deberá añadirse el arancel diferencial determinado por cada profesional.

“Mientras dure la medida, los médicos no recibirán las órdenes del IPSS. Si mañana se concreta un pago, levantaremos la suspensión de inmediato. No queremos perjudicar a los pacientes, pero la falta de pago nos deja sin alternativas”, explicó Falco.

La presidenta del Círculo Médico aclaró que esta es la primera medida adoptada bajo la nueva conducción, asumida el 10 de octubre, aunque recordó que ya hubo antecedentes similares en años anteriores por los mismos motivos.

Valores atrasados

Además, advirtió que los valores de las consultas y prácticas se encuentran atrasados respecto de la inflación y de los honorarios que se pagan en otras provincias del norte argentino, y que el IPS, que solía ser una de las obras sociales que mejor remuneraba a los profesionales, “hoy quedó rezagada en sus pagos y valores arancelarios”.

El Círculo Médico aseguró que mantiene la voluntad de diálogo y que la suspensión será levantada apenas se regularicen los pagos pendientes. Entretanto, pidió comprensión a los afiliados y recordó que las atenciones continuarán de forma habitual, aunque bajo la modalidad de cobro directo.

Fuente: El Tribuno 

