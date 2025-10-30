La Municipalidad implementa avisos por WhatsApp para la renovación de licencias

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad enviará mensajes para notificar a quienes deben renovar su licencia de conducir. Será vía WhatsApp a partir de mañana.

Cuando un vecino gestiona su licencia debe dejar, entre otros datos, su número de teléfono, por el cual será contactado. Serán avisados con dos semanas de antelación al vencimiento.

«La idea es implementar este servicio para recordarles a los vecinos del vencimiento de la licencia, asegurarnos que no haya personas que circulen con la licencia vencida, que es una falta vial y es una causal de retención del vehículo y de multa, por supuesto», dijo Napoleón Gambetta, subsecretario de Modernización y Gestión Operativa.

Al vecino le llegará un mensaje que dirá que se le está por vencer la licencia de conducir, con el link para que inicie el trámite de manera digital en la página web de la Municipalidad.

El mensaje será enviado desde el número: +54 9 387 544-3903. Se debe tener en cuenta, para evitar estafas, que no se pedirá ningún otro dato ni dinero.