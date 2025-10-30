Edición 18° del Neumatón: ya se alcanzaron las 1.300 toneladas

La Municipalidad realizó el 18° Neumatón de la ciudad. Nuevamente se llevó adelante en la playa de estacionamiento del Centro Cívico Municipal (CCM), Av. Paraguay 1240. Ya se lograron acopiar 1.300 toneladas de neumáticos fuera de uso.

José Piú, director general de Desarrollo Sostenible, manifestó que “seguimos teniendo muy buena participación de la comunidad en general que decide colaborar con la higiene urbana mediante la entrega de los neumáticos fuera de uso que solían ser arrojados en la vía pública o bien terminaban ocupando espacio en los galpones o en las viviendas”.

“Los neumáticos fuera de uso (NFU) son reciclados para la fabricación de cemento a través de la generación de energía calórica para los hornos correspondientes”, explicó el funcionario, quien agregó que “esto se hace mediante el convenio firmado con la empresa Geocycle”.

Es importante destacar que, los vecinos y las empresas que depositan los neumáticos reciben una serie de presentes y regalos como, por ejemplo: descuentos en la compra de neumáticos y entrega de arbolitos, entre otros.

Por cuestiones de capacidad y logística no se reciben neumáticos de gran tamaño, ya sea de tractores o maquinarias viales.

Plantación

Por otro lado, cabe recordar que días atrás, la Municipalidad junto Geocycle, la empresa de gestión de residuos de Holcim Argentina, realizó una jornada de plantación comunitaria en el Eco Parque, de zona norte, y en el parque Los Sauces, ubicado en la zona sur. Se colocaron 251 árboles de distintas especies como lapacho, cebil colorado, molle, palo borracho y papel.