Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Edición 18° del Neumatón: ya se alcanzaron las 1.300 toneladas

El objetivo es erradicar neumáticos fuera de uso de la vía pública para prevenir la conformación de microbasurales y combustión en casos de incendios. Lo acopiado es utilizado para fabricar cemento mediante la generación de energía calórica para los hornos correspondientes.

Salta Hoy

30 / 10 / 2025

 

La Municipalidad realizó el 18° Neumatón de la ciudad. Nuevamente se llevó adelante en la playa de estacionamiento del Centro Cívico Municipal (CCM), Av. Paraguay 1240. Ya se lograron acopiar 1.300 toneladas de neumáticos fuera de uso.

José Piú, director general de Desarrollo Sostenible, manifestó que “seguimos teniendo muy buena participación de la comunidad en general que decide colaborar con la higiene urbana mediante la entrega de los neumáticos fuera de uso que solían ser arrojados en la vía pública o bien terminaban ocupando espacio en los galpones o en las viviendas”.

“Los neumáticos fuera de uso (NFU) son reciclados para la fabricación de cemento a través de la generación de energía calórica para los hornos correspondientes”, explicó el funcionario, quien agregó que “esto se hace mediante el convenio firmado con la empresa Geocycle”.

Es importante destacar que, los vecinos y las empresas que depositan los neumáticos reciben una serie de presentes y regalos como, por ejemplo: descuentos en la compra de neumáticos y entrega de arbolitos, entre otros.

Por cuestiones de capacidad y logística no se reciben neumáticos de gran tamaño, ya sea de tractores o maquinarias viales.

Plantación

Por otro lado, cabe recordar que días atrás, la Municipalidad junto Geocycle, la empresa de gestión de residuos de Holcim Argentina, realizó una jornada de plantación comunitaria en el Eco Parque, de zona norte, y en el parque Los Sauces, ubicado en la zona sur.  Se colocaron 251 árboles de distintas especies como lapacho, cebil colorado, molle, palo borracho y papel.

