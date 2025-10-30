 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Accidente en Avda. Paraguay: se aceptaron las pruebas y será juzgado

En una audiencia flexible y multipropósito, la jueza Mónica Mukdsi analizó las pruebas ofrecidas por las partes y ordenó que un hombre sea llevado a juicio tras causar un accidente de tránsito con múltiples víctimas.

Salta Hoy

30 / 10 / 2025

 

Durante el desarrollo de la audiencia las partes expusieron que no llegaron a un acuerdo previo, pero sí lograron consensuar con relación a los testigos que serán citados durante el debate.

Por otra parte, la jueza hizo conocer a las partes que se declaró la incompetencia del Tribunal de Juicio en relación a la Actoría Civil planteada, por considerar competente el fuero contencioso administrativo, por lo que las partes pertinentes de la causa serán remitidas al juzgado correspondiente.

El acusado será juzgado oportunamente como autor de los delitos de homicidio simple (cinco hechos), lesiones graves (dos hechos) y lesiones leves (cuatro hechos) en concurso ideal de delitos y atribuible a título de dolo eventual.

Ocurrió durante la madrugada del 17 de marzo del año pasado en avenida Paraguay. El conductor de un automóvil que circulaba de sur a norte fue protagonista de un accidente de tránsito a raíz del cual cinco personas perdieron la vida y otras seis resultaron con lesiones de diferentes  grados de gravedad.

Según surge de la investigación, el hombre conducía alcoholizado y a alta velocidad, lo que ocasionó que pierda el control del vehículo y la colisión a peatones que salían de locales bailables de la zona. El informe toxicológico retrospectivo, efectuado el CIF, determinó que presentaba un valor retrospectivo de alcohol en sangre a la hora del hecho de 1.62 g/l, y en orina detectó presencia de marihuana.

La fiscalía configuró el tipo penal de homicidio doloso eventual ya que, consciente de su estado de embriaguez y de las condiciones de conducción, asumió el riesgo de manera consciente y voluntaria de conducir de manera imprudente sabiendo que podría tener algún resultado lesivo, y al hacerlo, demostró una total indiferencia por la vida y la integridad física de los demás.

