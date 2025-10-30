Accidente en Avda. Paraguay: se aceptaron las pruebas y será juzgado

Durante el desarrollo de la audiencia las partes expusieron que no llegaron a un acuerdo previo, pero sí lograron consensuar con relación a los testigos que serán citados durante el debate.

Por otra parte, la jueza hizo conocer a las partes que se declaró la incompetencia del Tribunal de Juicio en relación a la Actoría Civil planteada, por considerar competente el fuero contencioso administrativo, por lo que las partes pertinentes de la causa serán remitidas al juzgado correspondiente.

El acusado será juzgado oportunamente como autor de los delitos de homicidio simple (cinco hechos), lesiones graves (dos hechos) y lesiones leves (cuatro hechos) en concurso ideal de delitos y atribuible a título de dolo eventual.

Ocurrió durante la madrugada del 17 de marzo del año pasado en avenida Paraguay. El conductor de un automóvil que circulaba de sur a norte fue protagonista de un accidente de tránsito a raíz del cual cinco personas perdieron la vida y otras seis resultaron con lesiones de diferentes grados de gravedad.

Según surge de la investigación, el hombre conducía alcoholizado y a alta velocidad, lo que ocasionó que pierda el control del vehículo y la colisión a peatones que salían de locales bailables de la zona. El informe toxicológico retrospectivo, efectuado el CIF, determinó que presentaba un valor retrospectivo de alcohol en sangre a la hora del hecho de 1.62 g/l, y en orina detectó presencia de marihuana.

La fiscalía configuró el tipo penal de homicidio doloso eventual ya que, consciente de su estado de embriaguez y de las condiciones de conducción, asumió el riesgo de manera consciente y voluntaria de conducir de manera imprudente sabiendo que podría tener algún resultado lesivo, y al hacerlo, demostró una total indiferencia por la vida y la integridad física de los demás.