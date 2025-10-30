Décima octava edición del Neumatón

Vecinos y empresas podrán depositar de modo seguro sus neumáticos fuera de uso.

Recibirán una serie de beneficios, como descuentos en la compra de neumáticos y entrega de árboles nativos, entre otros.

Los neumáticos fuera de uso son reciclados para la fabricación de cemento a través de la generación de energía calórica para los hornos correspondientes.