Décima octava edición del Neumatón
El acopio y depósito seguro de neumáticos se llevará a cabo hoy de 10:00 a 17:00 en la Playa de estacionamiento del Centro Cívico Municipal, avenida Paraguay 1240.
Salta Hoy
30 / 10 / 2025
Vecinos y empresas podrán depositar de modo seguro sus neumáticos fuera de uso.
Recibirán una serie de beneficios, como descuentos en la compra de neumáticos y entrega de árboles nativos, entre otros.
Los neumáticos fuera de uso son reciclados para la fabricación de cemento a través de la generación de energía calórica para los hornos correspondientes.