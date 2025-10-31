La ruta de Circunvalación Noroeste enfrenta problemas de calidad a 20 meses de su apertura

La autopista conecta la Circunvalación Oeste con el nudo de El Huaico.

Desde su apertura en febrero de 2024, alivió el tránsito vehicular en avenidas importantes de la capital salteña.

La Dirección Provincial de Vialidad anunció un plan correctivo que comenzará la próxima semana con las empresas contratistas Ingeniero Medina y Moncho Noroeste.

Incluirá un sistema de drenes, obras de conducción hídrica y nuevas carpetas asfálticas.

Aclararon que los trabajos no generarán costos para la provincia.