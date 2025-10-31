La ruta de Circunvalación Noroeste enfrenta problemas de calidad a 20 meses de su apertura
Tiene un tramo de más de dos kilómetros con parches asfálticos, lo que generó preocupación sobre la solidez de la obra.
Salta Hoy
31 / 10 / 2025
La autopista conecta la Circunvalación Oeste con el nudo de El Huaico.
Desde su apertura en febrero de 2024, alivió el tránsito vehicular en avenidas importantes de la capital salteña.
La Dirección Provincial de Vialidad anunció un plan correctivo que comenzará la próxima semana con las empresas contratistas Ingeniero Medina y Moncho Noroeste.
Incluirá un sistema de drenes, obras de conducción hídrica y nuevas carpetas asfálticas.
Aclararon que los trabajos no generarán costos para la provincia.