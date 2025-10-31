 imagen

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

La ruta de Circunvalación Noroeste enfrenta problemas de calidad a 20 meses de su apertura

Tiene un tramo de más de dos kilómetros con parches asfálticos, lo que generó preocupación sobre la solidez de la obra.

Salta Hoy

31 / 10 / 2025

 

La autopista conecta la Circunvalación Oeste con el nudo de El Huaico. 

Desde su apertura en febrero de 2024, alivió el tránsito vehicular en avenidas importantes de la capital salteña. 

La Dirección Provincial de Vialidad anunció un plan correctivo que comenzará la próxima semana con las empresas contratistas Ingeniero Medina y Moncho Noroeste.

Incluirá un sistema de drenes, obras de conducción hídrica y nuevas carpetas asfálticas. 

Aclararon que los trabajos no generarán costos para la provincia.

 

