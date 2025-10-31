Siniestro vial fatal en una ruta alternativa de General Mosconi
La víctima es un motociclista. Por causas que se investigan cayó del rodado anoche a la altura del barrio Martínez Saravia.
31 / 10 / 2025
La Comisaría 2 recibió el alerta y al llegar los recursos al lugar encontraron una motocicleta siniestrada.
Profesionales de la salud confirmaron el deceso de un hombre mayor de edad.
En el caso interviene la Unidad de Graves Atentados contra las Personas.
Según las estadísticas en el mes de octubre fallecieron 13 personas en accidentes de tránsito en la provincia, mientras suman 105 las víctimas desde que comenzó el año.