 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Siniestro vial fatal en una ruta alternativa de General Mosconi

La víctima es un motociclista. Por causas que se investigan cayó del rodado anoche a la altura del barrio Martínez Saravia.

Salta Hoy

31 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Comisaría 2 recibió el alerta y al llegar los recursos al lugar encontraron una motocicleta siniestrada. 

Profesionales de la salud confirmaron el deceso de un hombre mayor de edad. 

En el caso interviene la Unidad de Graves Atentados contra las Personas. 

Según las estadísticas en el mes de octubre fallecieron 13 personas en accidentes de tránsito en la provincia, mientras suman 105 las víctimas desde que comenzó el año. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO