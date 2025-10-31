Abandonaron al sistema de transporte

Para el trabajador, las autoridades municipales y provinciales no avanzaron en el control de las denominadas aplicaciones de transporte recientemente aprobadas por el Concejo Deliberante, dando lugar a la competencia desleal.

“De los 15 artículos de la ordenanza, la Municipalidad no controla que sean respetados por las aplicaciones que ellos mismos normalizaron”, enfatizó Guerrero.

El representante de la Multisectorial de Taxistas dijo que están trabajando con un abogado.

“Sabemos que la Justicia no es independiente, pero estamos a la espera de una respuesta”, explicó Anibal Guerrero en el programa Sin Filtro.