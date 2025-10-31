 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Abandonaron al sistema de transporte

Lo dijo por Radio Salta, Aníbal Guerrero, representante de la Multisectorial de Taxistas.

Salta Hoy

31 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Para el trabajador, las autoridades municipales y provinciales no avanzaron en el control de las denominadas aplicaciones de transporte recientemente aprobadas por el Concejo Deliberante, dando lugar a la competencia desleal.

“De los 15 artículos de la ordenanza, la Municipalidad no controla que sean respetados por las aplicaciones que ellos mismos normalizaron”, enfatizó Guerrero. 

El representante de la Multisectorial de Taxistas dijo que están trabajando con un abogado. 

“Sabemos que la Justicia no es independiente, pero estamos a la espera de una respuesta”, explicó Anibal Guerrero en el programa Sin Filtro. 

