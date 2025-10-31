Ante el aumento de casos, Saravia se reunió con la la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Dra. Sofía Cornejo.

“Promocionan el pago de tarifas con falsos descuentos de 50 por ciento. Hay daños colaterales que atraviesan a lo social. Hay bloqueos judiciales y al otro dia aparece otra cuenta”, dijo preocupado el funcionario.

Además de las órdenes regulatorias, explicó que informarán desde el Ente y las empresas como evitar ser víctima de estafadores.

También anunció que solicitarán asesoramiento de autoridades nacionales.

“Lo hacen con nombres falsos, múltiples cuentas, son polifacéticos los delincuentes que utilizan la virtualidad”, advirtió.

“Vamos a reunirnos también con las autoridades municipales, así nos protegemos entre todos”, dijo Carlos Humberto Saravia en el programa El Mediodía de Radio Salta.