EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Estafas: "Hay daños que atraviesan lo social"

Fue la conclusión del presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Carlos Saravia, al hacer referencia a las estafas por redes sociales donde ofrecen descuentos para pago de servicios mencionando al Ente, Edesa y Aguas del Norte.

Salta Hoy

31 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Ante el aumento de casos, Saravia se reunió con la la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Dra. Sofía Cornejo. 

“Promocionan el pago de tarifas con falsos descuentos de 50 por ciento. Hay daños colaterales que atraviesan a lo social. Hay bloqueos judiciales y al otro dia aparece otra cuenta”, dijo preocupado el funcionario.  

Además de las órdenes regulatorias, explicó que informarán desde el Ente y las empresas como evitar ser víctima de estafadores.

También anunció que solicitarán asesoramiento de autoridades nacionales.

“Lo hacen con nombres falsos, múltiples cuentas, son polifacéticos los delincuentes que utilizan la virtualidad”, advirtió. 

“Vamos a reunirnos también con las autoridades municipales, así nos protegemos entre todos”, dijo Carlos Humberto Saravia en el programa El Mediodía de Radio Salta.

 

AM840

FM96.9

