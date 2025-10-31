Tres imputados y un nuevo detenido por narcotráfico
La investigación dio inicio tras la muerte de una joven de 25 años en Villa Primavera.
Salta Hoy
31 / 10 / 2025
La Unidad Fiscal solicitó que permanezcan detenidos mientras avanza el caso.
En las últimas horas, se detuvo a un cuarto sospechoso y se secuestró una camioneta relevante para la causa.
Los tres imputados tienen 20, 35 y 49 años, y están acusados de comercialización de estupefacientes en forma organizada.
Durante un operativo, se encontraron drogas, dinero y teléfonos celulares.
La investigación se inició tras el fallecimiento de la mujer de 25 años, quien fue llevada en estado crítico al Centro de Salud de Villa Primavera, por personas con las que se encontraba reunida.