Tres imputados y un nuevo detenido por narcotráfico

La Unidad Fiscal solicitó que permanezcan detenidos mientras avanza el caso.

En las últimas horas, se detuvo a un cuarto sospechoso y se secuestró una camioneta relevante para la causa.

Los tres imputados tienen 20, 35 y 49 años, y están acusados de comercialización de estupefacientes en forma organizada.

Durante un operativo, se encontraron drogas, dinero y teléfonos celulares.

La investigación se inició tras el fallecimiento de la mujer de 25 años, quien fue llevada en estado crítico al Centro de Salud de Villa Primavera, por personas con las que se encontraba reunida.



