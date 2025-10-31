 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Tres imputados y un nuevo detenido por narcotráfico

La investigación dio inicio tras la muerte de una joven de 25 años en Villa Primavera. 

Salta Hoy

31 / 10 / 2025

 

La Unidad Fiscal solicitó que permanezcan detenidos mientras avanza el caso. 

En las últimas horas, se detuvo a un cuarto sospechoso y se secuestró una camioneta relevante para la causa. 

Los tres imputados tienen 20, 35 y 49 años, y están acusados de comercialización de estupefacientes en forma organizada. 

Durante un operativo, se encontraron drogas, dinero y teléfonos celulares. 

La investigación se inició tras el fallecimiento de la mujer de 25 años, quien fue llevada en estado crítico al Centro de Salud de Villa Primavera, por personas con las que se encontraba reunida.

 


 

