Demoraron a un hombre por portación ilegítima de arma de fuego en Pichanal
Le secuestraron una escopeta. Fue anoche en el marco de un control vehicular en la Ruta Nacional 5 y la Ruta provincial 15.
Salta Hoy
31 / 10 / 2025
Efectivos de la Policía Rural y Ambiental de Pichanal al fiscalizar un vehículo y a su conductor, detectaron que en el interior del rodado había una escopeta, sin la documentación correspondiente.
En ese contexto, un hombre de 41 años fue puesto a disposición de la Justicia y el arma fue secuestrada.
Intervino la Fiscalía Penal de Pichanal.