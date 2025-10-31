Demoraron a un hombre por portación ilegítima de arma de fuego en Pichanal

Efectivos de la Policía Rural y Ambiental de Pichanal al fiscalizar un vehículo y a su conductor, detectaron que en el interior del rodado había una escopeta, sin la documentación correspondiente.

En ese contexto, un hombre de 41 años fue puesto a disposición de la Justicia y el arma fue secuestrada.

Intervino la Fiscalía Penal de Pichanal.