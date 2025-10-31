En Salta se notificaron cerca de 9 mil casos de bronquiolitis

El Ministerio de Salud Pública de Salta informó sobre el estado de diversas patologías hasta la semana epidemiológica 42, del 12 al 18 de octubre.

Se notificaron 121 casos de bronquiolitis, alcanzando un total de 8,995 desde enero.

Esta infección respiratoria afecta principalmente a bebés y puede ser causada por varios virus, siendo el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) el más común.

Desde 2024, se ofrece una vacuna gratuita para embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación.

También se informó que se registraron 284 casos de enfermedades tipo influenza y 110 de neumonía en la misma semana epidemiológica.

Además 22 nuevos casos de COVID-19, acumulando hasta la fecha 287.

A todo esto, no se reportaron nuevas muertes por enfermedades respiratorias, manteniéndose en diez los fallecimientos totales.