EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

En Salta se notificaron cerca de 9 mil casos de bronquiolitis

La infección es más común en neonatos y bebés menores de dos años. Para prevenir existe una vacuna obligatoria y gratuita para embarazadas, que genera inmunidad en el feto; están disponibles en hospitales y centros de salud.

Salta Hoy

31 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El Ministerio de Salud Pública de Salta informó sobre el estado de diversas patologías hasta la semana epidemiológica 42, del 12 al 18 de octubre. 

Se notificaron 121 casos de bronquiolitis, alcanzando un total de 8,995 desde enero. 

Esta infección respiratoria afecta principalmente a bebés y puede ser causada por varios virus, siendo el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) el más común. 

Desde 2024, se ofrece una vacuna gratuita para embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación. 

También se informó que se registraron 284 casos de enfermedades tipo influenza y 110 de neumonía en la misma semana epidemiológica. 

Además 22 nuevos casos de COVID-19, acumulando hasta la fecha 287. 

A todo esto, no se reportaron nuevas muertes por enfermedades respiratorias, manteniéndose en diez los fallecimientos totales.

 

AM840

FM96.9

