El incremento será de entre el 29,7% y el 35,4%, aplicándose escalonadamente en octubre, noviembre y diciembre.

“Cambia en algo porque se devolvió la esperanza al sector. No es una solución de fondo. Este jueves salió publicado en el Boletín Oficial de la Nación y es una buena ayuda”, dijo Anachuri, aclarando la demora existente en el pago de los servicios facturados.

Anachuri explicó que a pesar del aumento, el sector de prestadores de la discapacidad aún está desfasado teniendo en cuenta la falta de actualización de nomencladores durante años.

“La ley de emergencia sería una solución de fondo”, dijo el presidente de ATRADIS en El Mediodía de Radio Salta.