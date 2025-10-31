 imagen

EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

"Devolvieron la esperanza al sector"

Lo dijo Ademar Anachuri, presidente de la Asociación de Transportistas de Discapacitados Salta [ATRADIS], tras el anuncio del Gobierno nacional de aumento para los prestadores.

Salta Hoy

31 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El incremento será de entre el 29,7% y el 35,4%, aplicándose escalonadamente en octubre, noviembre y diciembre.

“Cambia en algo porque se devolvió la esperanza al sector. No es una solución de fondo. Este jueves salió publicado en el Boletín Oficial de la Nación y es una buena ayuda”, dijo Anachuri, aclarando la demora existente en el pago de los servicios facturados. 

Anachuri explicó que a pesar del aumento, el sector de prestadores de la discapacidad aún está desfasado teniendo en cuenta la falta de actualización de nomencladores durante años.

“La ley de emergencia sería una solución de fondo”, dijo el presidente de ATRADIS en El Mediodía de Radio Salta. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO