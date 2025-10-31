 imagen

Educación Vial: ya se capacitaron más de 34 mil estudiantes

Las actividades están a cargo de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, que continuará capacitando hasta fin de año. Estos números derivan de los cursos dictados en escuelas de la ciudad. En horas de la mañana, más de 300 alumnos de nivel inicial participaron de una jornada formativa en el Delmi.

Salta Hoy

31 / 10 / 2025

 

A través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, la Municipalidad continúa capacitando sobre Educación Vial a los alumnos de diferentes establecimientos educativos de la ciudad.

En lo que va de la gestión, ya se capacitaron más de 34 mil estudiantes. Estos números derivan de los cursos y talleres dictados en las escuelas capitalinas a alumnos de distintos niveles educativos y en distintos cursos.

Esta mañana, más de 300 estudiantes de nivel inicial participaron de una jornada formativa en el Delmi. Además, hubo juegos y presentaciones de baile. Estuvieron presentes los denominados “embajadores”, que son estudiantes avanzados, que colaboran con la enseñanza a los más pequeños.

«Para nosotros es fundamental poder educar de niños para no sancionar de grandes. Buscamos, a través de ellos, poder llevar el mensaje a las casas. Vamos a seguir con estas capacitaciones», dijo Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial.

Dependiendo de la edad se llevan a cabo distintos tipos de acciones.

Actividades según la situación académica:

* Pista de educación vial nivel inicial 1° a 3° grado

* Charla de educación vial 4° a 7° grado

* Charla de educación vial 1° a 4° año

* Proyecto alumnos de 5to° año

Además, se desarrollan otras actividades como la Escuela de Manejo, y diferentes cursos para adolescentes, con el objetivo de que la ciudad cuente con conductores que garanticen la seguridad de los salteños.

