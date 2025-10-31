Educación Vial: ya se capacitaron más de 34 mil estudiantes

A través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, la Municipalidad continúa capacitando sobre Educación Vial a los alumnos de diferentes establecimientos educativos de la ciudad.

En lo que va de la gestión, ya se capacitaron más de 34 mil estudiantes. Estos números derivan de los cursos y talleres dictados en las escuelas capitalinas a alumnos de distintos niveles educativos y en distintos cursos.

Esta mañana, más de 300 estudiantes de nivel inicial participaron de una jornada formativa en el Delmi. Además, hubo juegos y presentaciones de baile. Estuvieron presentes los denominados “embajadores”, que son estudiantes avanzados, que colaboran con la enseñanza a los más pequeños.

«Para nosotros es fundamental poder educar de niños para no sancionar de grandes. Buscamos, a través de ellos, poder llevar el mensaje a las casas. Vamos a seguir con estas capacitaciones», dijo Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial.

Dependiendo de la edad se llevan a cabo distintos tipos de acciones.

Actividades según la situación académica:

* Pista de educación vial nivel inicial 1° a 3° grado

* Charla de educación vial 4° a 7° grado

* Charla de educación vial 1° a 4° año

* Proyecto alumnos de 5to° año

Además, se desarrollan otras actividades como la Escuela de Manejo, y diferentes cursos para adolescentes, con el objetivo de que la ciudad cuente con conductores que garanticen la seguridad de los salteños.