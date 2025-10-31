 imagen

Horarios y servicios por los Días de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos

Este sábado 1° y el domingo 2 de noviembre, los cementerios municipales estarán abiertos de 7 a 19 de manera normal. Se solicita evitar dejar floreros con agua para prevenir la proliferación del mosquito vector del Dengue.

Salta Hoy

31 / 10 / 2025

 

La Municipalidad informa a la comunidad en general que se realizaron diversas tareas de limpieza integral de las instalaciones de los cementerios de la Santa Cruz y San Antonio de Padua, en vísperas a los días de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos.

Los trabajos contemplaron retiro de ramas y flores secas, mantenimiento del césped y acondicionamiento de nichos, mausoleos y tumbas.

Ambos cementerios estarán abiertos de 7 a 19 hs, mientras que el horario de administración el sábado será de 7 a 13 y el domingo todo el día.

Se solicita a los visitantes mantener la limpieza y cuidar las instalaciones de las necrópolis. Se pide, además, evitar dejar floreros con agua para prevenir la proliferación del mosquito vector del Dengue.

Horario de las misas:

Misas cementerio San Antonio de Padua días 1 y 2 de noviembre:

Día de Todos los Fieles y Santos Difuntos

DIA 01/11/2025

08:00 am

17:00 pm

DIA 02/11/2025

08:00 am

10:00 am

12:00 am

17:00 am

Misas cementerio De la Santa Cruz

DIA 2/11/ 2025

12:30 am

17:00 am

