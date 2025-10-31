Detenidos por venta de droga en Tartagal

La Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta detuvo ayer a dos hombres investigados en el marco de una causa por venta de droga en Tartagal. La investigación inició por el aporte ciudadano mediante una Denuncia Web.

En ese marco, policías de la División Investigación contra la Narcocriminalidad Tartagal allanaron dos viviendas en barrio Misión El Arca y detuvieron a dos hombres de 19 y 23 años.

Se secuestraron más de 180 dosis de cocaína, un arma de fuego, entre otros elementos de interés para la causa.

Intervinieron la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías 1.

Cabe destacar que el Sistema de Denuncias Web es un sitio anónimo y seguro donde los ciudadanos pueden denunciar la venta de drogas ingresando a la página www.denunciasweb.gob.ar/droga.