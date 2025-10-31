 imagen

EN VIVO 22:00 a 23:00 HRS

Música y Memoria

Conducción: Miguel Ángel Cáseres

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Detenidos por venta de droga en Tartagal

La investigación se originó por el aporte ciudadano mediante el sitio Denuncias Web. Hubo allanamientos y secuestro de elementos de interés para la causa. Fue un trabajo de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía.

Salta Hoy

31 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta detuvo ayer a dos hombres investigados en el marco de una causa por venta de droga en Tartagal. La investigación inició por el aporte ciudadano mediante una Denuncia Web.

En ese marco, policías de la División Investigación contra la Narcocriminalidad Tartagal allanaron dos viviendas en barrio Misión El Arca y detuvieron a dos hombres de 19 y 23 años.

Se secuestraron más de 180 dosis de cocaína, un arma de fuego, entre otros elementos de interés para la causa. 

Intervinieron la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías 1.

Cabe destacar que el Sistema de Denuncias Web es un sitio anónimo y seguro donde los ciudadanos pueden denunciar la venta de drogas ingresando a la página www.denunciasweb.gob.ar/droga.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO