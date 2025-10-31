 imagen

EN VIVO 22:00 a 23:00 HRS

Música y Memoria

Conducción: Miguel Ángel Cáseres

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Encauzamiento de los ríos Arenales y Arias

Los trabajos se extendieron sobre una longitud total de 1.600 metros. La Provincia invirtió $93.9 millones. 

Salta Hoy

31 / 10 / 2025

 

VER GALERÍA

 

En el municipio de San Lorenzo, el Gobierno de la Provincia realizó obras de encauzamiento en los ríos Arenales y Arias. Los trabajos representaron una inversión de $93.9 millones.

Desde la Secretaría de Obras Públicas indicaron que los trabajos abarcaron 800 metros de longitud y 20 metros de ancho en ambos ríos. Por su parte, se removió un volumen de 28.800 metros cúbicos.  

El objetivo de esta iniciativa es mitigar problemáticas durante la época estival y brindar mayor seguridad en zonas aledañas a las márgenes. 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO