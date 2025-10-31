Obra pluvial: quedó habilitado el tránsito en la av. San Martín al 2.100

La Municipalidad avanza con las obras de prolongación y refuncionalización del canal pluvial Cnel. Vidt, en este caso a la altura de la avenida San Martín al 2.100, en la intersección con la calle Olavarría al 300.

Dicha obra ya fue concluida en el tramo subterráneo a la avenida San Martín, donde la calzada fue reconstruida y ya desde hoy el tránsito se encuentra habilitado para quienes circular por dicha avenida en ambos sentidos.

En simultáneo, las tareas de ampliación del desagüe subterráneo continuarán en la calle Olavarría al 300, casi intersección con la avenida San Martín, por lo que el tránsito ya fue cortado desde hoy.

La obra consiste en la instalación de los premoldeados, para duplicar la sección para una mejor captación y drenaje del agua de lluvia; posteriormente se colocará el nuevo hormigón para la reconstrucción de la calzada.

Es importante destacar que, estos trabajos mejorarán el drenaje del agua de lluvia y mitigará posibles anegamientos en época de tormentas.