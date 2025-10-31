La Municipalidad ejecuta tareas de parquización en espacios verdes de la ciudad

La Municipalidad se encuentra trabajando en la recuperación y mantenimiento de diversos espacios verdes de la ciudad con el fin de brindar lugares seguros y agradables para el esparcimiento y la recreación.

En este marco, la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos efectuó tareas de parquización en las plazoletas Manuel J. Castilla, Portal de la Memoria (Lucrecia Barquet) y Mariano Moreno; más precisamente en los umbrales ubicados en la intersección de las avenidas San Martín e Yrigoyen.

En la rotonda Gauchos de Güemes, ubicada en el ingreso a la ciudad por el barrio Autódromo, también se llevaron a cabo trabajos de parquización.

En el caso del parque San Martín, se colocaron rejas en las veredas verdes que dan hacia la avenida del mismo nombre, donde se hicieron tareas de ornamentación y limpieza.

Asimismo, la Secretaría de Ambiente está ejecutando similares acciones en la vereda del Hogar Escuela, ubicada hacia la avenida Hipólito Yrigoyen, frente a la Terminal de Ómnibus. En este caso, se solicita a los peatones circular con precaución y respetar las indicaciones.